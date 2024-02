La Niva est sans aucun doute la Lada la plus connue au monde. L'indétrônable tout-terrain russe, commercialisé depuis plus de 40 ans, est une véritable icône de la marque, synonyme de solidité et de fiabilité. Cependant, au cours de son histoire, la marque a failli créer un autre modèle important.

Il s'agit de la Peter Turbo, une étrange berline présentée au Mondial de l'Automobile de Paris en 2000, qui a suscité la curiosité des designers et de la presse de l'époque.

Du roman à la route

Initialement présentée au Salon international de l'automobile de Moscou, la Peter Turbo a connu un succès immédiat. Bien qu'il s'agisse d'une maquette, c'est-à-dire d'un "modèle" à l'échelle 1 sans moteur ni composants mécaniques, ses lignes ont séduit les professionnels.

Au Salon de l'automobile de Paris, la Peter Turbo est encore affinée en termes d'apparence et une maquette d'intérieur est ajoutée.

Lada Peter Turbo Concept, l'intérieur

Celle-ci comprend cinq sièges séparés, un volant à une branche et un tableau de bord dédié. Un intérieur plutôt inhabituel, au moins aussi inhabituel que son nom. Apparemment, "Peter Turbo" est une référence à "L'île de Crimée", un roman de Vasily Axinov, dans lequel le protagoniste utilise une voiture portant le même nom.

Impressionnant au premier coup d'œil

Développée par l'équipe AvToVAZ dirigée par Sergei Sinelnikov, la Peter Turbo a une allure de berline robuste et futuriste, avec des lignes dynamiques qui donnent l'impression que la voiture est en mouvement même lorsqu'elle est à l'arrêt.

Lada Peter Turbo Concept (2000)

Les petits phares minces à l'avant sont contrastés par une "queue" très élaborée, dont les feux sont répartis sur deux niveaux. Le design de la voiture est caractérisé par un élément concave qui traverse tout le côté de la voiture et intègre les rétroviseurs extérieurs. Le toit est également "concave" pour améliorer encore l'aérodynamisme de la Lada.

Malgré ces bonnes intentions, le concept n'a pas été suivi d'un modèle de production. La Peter Turbo reste donc une curieuse expérience stylistique du constructeur russe.