Dans les années 1980, les Suédois voyaient dans l'EV-1 l'avenir de la voiture, et ils n'avaient pas tout à fait tort. Le concept construit par Saab et présenté pour la première fois au salon de l'automobile de Los Angeles en 1985 était assez révolutionnaire pour l'époque.

Le véhicule expérimental n° 1 était une intéressante voiture de sport 2+2 aux lignes futuristes (basée sur la 900 Turbo 16V) et aux technologies de pointe, dont certaines allaient être intégrées aux modèles de série dans les années suivantes, permettant à Saab de se démarquer de la concurrence vers la fin du millénaire.

L'efficacité et la sécurité avant tout

Le concept a été construit en six mois seulement, tel un véritable laboratoire sur roues. En fait, les composants et les systèmes qui seront, plus tard adoptés pour les modèles grand public ont été testés sur ce prototype. Ce qui n'a certainement pas été repris et reproduit sur les Saab des années suivantes, c'est l'énorme surface vitrée à 66 cellules solaires qui alimente l'ensemble du système électrique de la voiture.

Saab EV-1 Concept (1985)

Les portes étaient équipées de protections contre les chocs en fibre de verre et en fibre de carbone, ainsi que de vitres réfléchissant la chaleur.

Les sièges (avec fonction chauffante et dossiers réglables électriquement) proviennent d'une Chevrolet Corvette, tandis que le tableau de bord numérique baptisé "Night Panel" est conçu pour afficher les principales informations relatives à la conduite, une solution qui serait héritée de la 9000.

La sportive de demain

La Saab est propulsée par un moteur 2.0 quatre cylindres turbocompressé de 285 ch, ce qui lui permet d'afficher des performances résolument sportives pour l'époque, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une vitesse de pointe de 270 km/h.

À titre indicatif, la Porsche 911 Carrera 3.2 de ces années-là dispose d'un moteur de 231 ch et d'une vitesse de pointe de 254 km/h.

L'EV-1 n'est pas non plus passée inaperçue à Hollywood. En effet, cette curieuse voiture de sport suédoise est clairement visible à l'arrière-plan d'une scène de Retour vers le futur - Partie II. Les voitures européennes pouvaient elles aussi, faire rêver le cinéma.