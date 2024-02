Dans quelques semaines à peine, soit le jeudi 7 mars, Rivian lancera le R2, son premier SUV "abordable". Histoire de nous tenir en haleine, le constructeur américain de VE a publié une vidéo qui nous donne un premier aperçu de ce nouveau modèle. Nous ne voyons que la face avant, et ce n'est qu'un petit aperçu de la signature lumineuse, qui ressemble à celle des autres modèles de la société.

Rivian a fourni peu de détails sur le R2 électrique. Nous savons qu'il sera plus petit que le R1S et plus abordable. Le PDG de la société, RJ Scaringe, a laissé entendre qu'il pourrait coûter entre 45 000 et 50 000 dollars aux États-Unis (entre 41 800 et 46 450 euros aux taux de change actuel). Au pays de l'Oncle Sam, cela le place au-dessus de certains concurrents comme le Tesla Model Y, la Ford Mustang Mach-E, la Kia EV6 et la Hyundai Ioniq 5, mais nous devrons encore attendre de connaître son prix de départ.

Le R2 ne s'écarte pas des feux caractéristiques des modèles Rivian. Il arbore la barre lumineuse pleine largeur de la marque à l'avant, avec des phares en forme de stade qui permettent de l'identifier facilement sur la route. Le teaser ne montre que l'avant du R2, nous ne pouvons donc qu'imaginer à quoi ressembleront les feux arrière, mais les R1S et R1T présentent tous deux un simple élément sur toute la largeur de l'arrière.

Selon Scaringe, le nouveau R2 incarnera le "moment Model 3" de Rivian, car il pourrait être difficile d'augmenter la production pour répondre à la demande de son modèle le plus abordable. Pour s'y préparer, Rivian a investi 5 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication dans l'État de Géorgie.

Les détails concernant le groupe motopropulseur, la puissance et l'autonomie sont encore tenus secrets. Nous verrons probablement d'autres teasers du SUV avant sa présentation au début du mois prochain, alors restez à l'écoute.