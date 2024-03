Le Cybertruck de Tesla était la nouvelle voiture la plus attendue de 2023 - peut-être même de cette décennie jusqu'à présent. Il a polarisé l'attention du public sur les voitures et a laissé les ingénieurs se gratter la tête en se demandant "Comment diable ont-ils fait ça ?". Eh bien, l'attente pour découvrir ce que Tesla ne veut pas nous dire est terminée. La société Caresoft Global, spécialisée dans l'analyse comparative et l'ingénierie automobile, a procédé au démontage du Cybertruck.

Dans une vidéo publiée hier par Autoline Network, Terry Woychowski, président de Caresoft Global, détaille certaines des premières conclusions de l'examen du Cybertruck. Il explique comment Tesla a assemblé le camion en acier inoxydable, décode le système à quatre roues directrices par câble, parle du bloc-batterie, du système à 48 volts et des giga moulages : des produits issus de la technique de fabrication de haute technologie que Tesla et les constructeurs automobiles chinois utilisent pour simplifier la fabrication des voitures et réduire les coûts.

Se recharger à fond Le Cybertruck de Tesla suscite des réactions mitigées. Malgré le nombre sans précédent de millions de réservations pour le Tesla Cybertruck et une période d'attente estimée à cinq ans pour les nouvelles commandes, tout le monde ne le trouve pas cool. Cependant, Tesla a certainement repoussé les limites de la construction automobile traditionnelle, laissant les passionnés dans l'attente d'un démontage en bonne et due forme pour voir ce qui se cache exactement derrière cet acier brillant.

Tout d'abord, M. Woychowski a expliqué que la carrosserie en blanc (body-in-white), le cadre squelettique de base et la carrosserie d'une voiture, n'a pas de plancher. La batterie sert de plancher au Cybertruck, à l'instar du modèle Y. La partie supérieure de la batterie est épaissie pour que le pack soit adapté à cet usage. Mais contrairement à d'autres installations de batteries complexes, le retrait du pack a été relativement simple, a déclaré M. Woychowski.

Le démontage effectué par Caresoft nous permet également de voir clairement à quoi ressemblent les giga castings de l'intérieur. Si vous ne connaissez pas encore la "Cybercraze", sachez que les "giga castings" font référence à une technique de fabrication rendue populaire par Tesla, qui consiste à fabriquer certains composants du soubassement de la voiture à l'aide de grandes pièces moulées d'un seul tenant, au lieu de la méthode d'assemblage traditionnelle qui fait appel à plusieurs pièces plus petites.

L'objectif est d'améliorer l'efficacité de la fabrication, de réduire les coûts et de renforcer l'intégrité structurelle du véhicule. Tesla utilise également des giga-castings sur la Model Y.

Caresoft Global a découvert que la structure située sous le siège arrière du Cybertruck était également un giga-coulage, recouvert d'un revêtement de couleur havane qui, selon M. Woychowski, était destiné à résister à la corrosion.

Autre point intéressant, le Cybertruck n'utilise pas l'architecture 48 volts pour toutes les fonctions de la voiture. Certaines fonctions auxiliaires, comme l'éclairage du miroir de courtoisie et du plafonnier, peuvent utiliser le système traditionnel de 12 volts, explique-t-il dans la vidéo. Caresoft ne semblait pas disposer de la répartition exacte du système 12 volts au moment où la vidéo a été tournée.

Les détails seront communiqués dans les prochains jours lorsqu'ils auront été approfondis, car le démontage n'était que partiellement terminé pendant le tournage.

L'une des principales erreurs de production de ce premier Cybertruck était liée à la qualité. Les joints de porte semblaient inégaux et mal installés, et Caresoft a constaté que l'une des portes arrière n'avait pas la bonne charnière. La porte avant du Cybertruck a une ouverture suffisamment large, mais les portes arrière s'ouvrent apparemment à près de 90 degrés.

Mais Caresoft a constaté qu'une seule des deux portes arrière s'ouvrait aussi largement. Les trois autres s'ouvraient de la même manière. Selon M. Roycowski, cela s'explique par le fait que les ingénieurs chargés de l'assemblage ont peut-être simplement installé par erreur la charnière de la porte avant à l'arrière. Ce n'est pas ce que l'on attend d'une voiture qui coûte plus de 100 000 dollars (soit environ 92 400 euros).

La vidéo en dit plus sur le bloc-batterie, la direction par fil et d'autres détails de fabrication. La vidéo vaut la peine d'être visionnée dans son intégralité si vous êtes un cybernéticien ou un simple amateur d'ingénierie.

