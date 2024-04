Les petits véhicules pour les jeunes sont actuellement à la mode. C'est du moins ce que souhaitent des groupes comme Stellantis qui, avec le trio Ami-Topolino-Rocks-e de Citroën, Fiat et Opel, ont actuellement mis au programme des véhicules légers de 45 km/h qui peuvent être conduits par des personnes de moins de 18 ans sans permis de conduire. C'est censé être cool, mais ça ne l'est pas vraiment.

Jusqu'à présent, ceux qui souhaitaient tout de même conduire une voiture à peu près complète avant leur majorité avaient une autre option (si le compte en banque des parents était bien rempli) : l'Ellenator. Il s'agit d'une transformation de la Fiat 500 en un véhicule homologué L5e, de sorte que la petite voiture italienne puisse être conduite dès l'âge de 16 ans et avec un permis de conduire de catégorie A1. Maintenant, il y a "la même chose en vert" sur la base de la Volkswagen Up!, au sens propre du terme. Le rideau se lève sur la Geparda.

La Geparda, autre véhicule L5e, dispose de 20 CV et un poids limite de 1 000 kg. Une réglementation particulière permet de passer la carrosserie, en principe limitée à trois roues, à quatre roues, à condition que celles-ci soient jumelées.

La vitesse maximale est limitée par la puissance et atteint tout de même 110 km/h en ligne droite, ce qui est assez sportif. C'est pourquoi, en théorie, les adolescents peuvent même prendre l'autoroute avec leur véhicule. Heureusement, la Geparda est équipée de tous les systèmes de sécurité d'une voiture moderne, dont l'ESP, l'ABS et les airbags. Pour plus de confort, il y a aussi la climatisation à bord.

Le moteur est le trois cylindres 1,0 litre classique de Volkswagen, mais il a été réduit aux 20 CV mentionnés. Le passage des vitesses se fait via une boîte manuelle à cinq rapports. Une barre stabilisatrice de H&R est utilisée sur l'essieu avant, tandis que des ressorts spéciaux de la société Eibach ont été montés sur l'essieu arrière. Le freinage est assuré par des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Le poids à vide est indiqué à 908 kg, la masse totale autorisée est de 1 330 kg. Et la consommation ? Elle a été calculée à l'aide du cycle WMTC habituel pour les deux-roues. Elle est de 4,9 l/100 km.

Les premières unités ont déjà été livrées. Le constructeur basé à Bad Homburg, en Allemagne, ne mentionne toutefois pas de prix neuf sur son site web. Au lieu de cela, il indique les véhicules déjà disponibles et les prix se situent autour de 20 000 euros. C'est beaucoup d'argent, mais les adolescents n'ont jamais été une affaire bon marché.