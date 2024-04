Il se trouve que Pâques 2024 tombe le même jour que le 75ème anniversaire d'Abarth. Le Scorpion fête donc l'événement en glissant dans l'œuf la première photo de l'intérieur de l'Abarth 600e, la version sportive du crossover de Fiat et le modèle de série le plus puissant jamais créé par la marque.

En effet, 240 chevaux seront disponibles pour le crossover électrique, doté d'une carrosserie résolument sportive et d'un intérieur tout aussi féroce.

Les changements

Commençons par l'intérieur de l'Abarth 600e, dont l'aménagement reprend intégralement celui de son homologue Fiat, mais en le rendant beaucoup plus sportif, avant tout par les sièges enveloppants, avec des panneaux latéraux plus qu'accentués. Même le volant a un design différent, avec l'omniprésent logo du Scorpion au centre.

Le cuir et l'Alcantara recouvrent une partie des surfaces et la partie supérieure du tableau de bord reçoit un traitement spécifique, avec le lettrage Abarth bien en vue. Pour ne laisser aucune place au doute quant au type de 600 que vous conduisez. L'info-divertissement et l'instrumentation numérique sont les mêmes que sur la Fiat 600, avec des écrans et des graphiques modifiés pour souligner la nature sportive du crossover.

La série de photos comprend également des images de la carrosserie de l'Abarth 600e, dans la version haut de gamme Scorpionissima, avec des pare-chocs avant et arrière redessinés, un aileron très visible au-dessus de la vitre arrière et une couleur de carrosserie qui n'aime pas passer inaperçue. Elle n'aura pas la sonorité de la Record Monza pour l'accompagner, la 600e joue donc sur le graphisme pour se démarquer.

Aucune information supplémentaire sur la mécanique n'a été communiquée. Ce que nous savons, c'est qu'elle sera basée sur une version évoluée de la plateforme CMP (baptisée Perfo-eCMP), avec un moteur électrique de 240 ch monté à l'avant, maintenu à distance par des modifications du système de freinage, de la configuration, du différentiel, etc.

Selon toute vraisemblance, de nouvelles photos arriveront dans les semaines à venir, en prévision de la présentation officielle prévue au cours du mois de juin 2024.