Shelby a annoncé ce jeudi sa toute première participation à la plateforme de la Mustang de la génération S650 : La 2024 Super Snake. Basée sur la dernière itération de la pony car de Ford, est dotée d'un grand nombre d'améliorations axées sur les performances, notamment un moteur V8 suralimenté de 830 chevaux en option.

"Nous avons conçu la Shelby Super Snake pour qu'elle représente le summum de nos voitures de performance basées sur la Mustang, la voiture de sport de classe mondiale de Ford", a déclaré Joe Conway, PDG de Shelby American, dans un communiqué. "En collaborant avec Ford Motor Company, Whipple et d'autres entreprises de premier plan, notre équipe de Las Vegas a créé notre meilleure Shelby Super Snake à ce jour".

La Super Snake 2024 est disponible avec deux choix de moteurs : Un V8 Coyote de 5,0 litres à aspiration naturelle développant 480 ch, ou une version suralimentée Whipple de ce même moteur développant 830 ch. Quel que soit votre choix, Shelby a doté la Super Snake d'une suspension différente pour assurer des prises de "virages plus serrés", d'un échappement Borla à sortie libre, de freins plus puissants et d'un meilleur refroidissement pour "exploiter tout le potentiel du groupe motopropulseur". Si vous optez pour la boîte manuelle à six vitesses, vous bénéficierez également d'un levier de vitesses à faible course et d'un arbre de transmission monobloc.

Les améliorations apportées à l'esthétique de la Super Snake sont à l'image de son groupe motopropulseur sauvage. La plus grande nouveauté concerne les jantes, des jantes forgées en magnésium de 20 pouces enveloppées de pneus d'été qui réduisent la masse non suspendue d'environ 2,5 kg par virage.

Moins de poids, plus de puissance

L'allègement ne s'arrête pas là. Le Super Snake bénéficie d'un capot en aluminium spécifique, d'ailes avant en carbone, d'un pare-chocs, d'une calandre, de bas de caisse et d'un diffuseur inférieur. Si vous optez pour la carrosserie fastback, vous bénéficierez également d'un grand aileron arrière en carbone. Si vous optez pour le cabriolet, vous devrez vous contenter d'un aileron en queue de canard plus subtil.

À l'intérieur, on trouve plusieurs touches spécifiques à Shelby, notamment des sièges brodés, des tapis de sol brodés, des feux de sol à l'effigie de la Cobra, des plaques de seuil Super Snake et une plaque de tableau de bord personnalisée. Si vous optez pour le levier de vitesses, vous recevrez une boule de levier de vitesses Shelby.

Shelby American n'a pas encore annoncé le prix de la 2024 Super Snake, mais indique que la production débutera au milieu de l'été. L'entreprise ne prévoit de produire que 250 exemplaires pour l'année, alors si vous en voulez une, nous vous conseillons de vous renseigner rapidement. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, chaque Super Snake bénéficie d'une garantie de 3 ans ou 58 000 kilomètres, et la garantie d'origine de Ford sur le groupe motopropulseur reste intacte.

