On peut dire que la transition vers les véhicules électriques ne se déroule pas comme certains constructeurs l'avaient prévu. Plusieurs d'entre eux reportent leurs objectifs ambitieux de devenir purement électriques dans un avenir plus ou moins proche. L'année dernière encore, Volkswagen estimait que les VE représenteraient jusqu'à 80 % des ventes annuelles en Europe d'ici à la fin de la décennie. L'accueil mitigé réservé à ces modèles a incité VW à revoir sa stratégie.

Sur les 180 milliards d'euros mis de côté en 2023 principalement pour les VE de nouvelle génération, la marque allemande en utilisera désormais un tiers pour poursuivre le développement des moteurs à combustion. L'annonce a été faite par Arno Antlitz, directeur financier et directeur de l'exploitation du groupe Volkswagen. L'entreprise a l'intention de dépenser environ 60 milliards d'euros pour « maintenir la compétitivité de nos voitures à combustion ».

S'exprimant lors d'un événement organisé par Reuters à Munich, le directeur financier et le directeur de l'exploitation ont ajouté que « l'avenir est électrique, mais le passé n'est pas révolu. C'est un tiers et cela restera un tiers". Il s'agit d'un changement radical par rapport au plan précédent, annoncé fin 2022, visant à construire et à vendre uniquement des voitures électriques en Europe à partir de 2033.

L'année dernière, le patron de la marque VW, Thomas Schäfer, a qualifié le moteur à combustion interne de « vieille technologie » dans le contexte des biocarburants. Il a qualifié les discussions autour des carburants synthétiques de « bruit inutile ». Et ce, bien que Porsche, autre marque du groupe VW, participe activement à la production de carburants synthétiques dans une usine au Chili.

Le moteur à combustion a-t-il encore de l'avenir ?

D'autres marques haut de gamme de l'empire VW suivent également de près l'évolution des carburants durables. Bugatti envisage même de concevoir des stations-service qui pourraient être installées au domicile du propriétaire et remplies de carburant synthétique. Lamborghini pense que le moteur à combustion pourrait être sauvé en le faisant fonctionner avec autre chose que des combustibles fossiles. Bentley étudie également la possibilité d'utiliser des carburants presque neutres en carbone.

La marque de Crewe a repoussé de trois ans son objectif de devenir exclusivement une voiture électrique d'ici à 2030. De même, Ford ne pense plus pouvoir devenir entièrement électrique en Europe d'ici 2030. Aston Martin a récemment fait marche arrière et continuera à produire des voitures à moteur à combustion au cours de la prochaine décennie.

Il est clair que de plus en plus de constructeurs automobiles réévaluent leurs stratégies en matière de véhicules électriques, car les gens ne sont pas encore prêts à abandonner le moteur à combustion interne. Les constructeurs automobiles se trouvent dans une situation délicate, car les réglementations en matière d'émissions sont de plus en plus strictes, ce qui nécessite des investissements pour rendre les moteurs à essence plus propres. Dans le même temps, l'offensive électrique de la Chine est une source d'inquiétude pour les acteurs mondiaux.