Lors d'une récente réunion avec son réseau national de concessionnaires, quelques dirigeants de Ford auraient dévoilé des maquettes grandeur nature et des rendus conceptuels d'une version berline de la Mustang ainsi que d'une version tout-terrain à traction intégrale. Si l'on en croit les sources d'Automotive News, ces deux voitures devraient entrer en production.

Selon certaines informations, Ford aurait envoyé ses dirigeants, dont le PDG Jim Farley et le président exécutif Bill Ford, à la conférence de Las Vegas. Les détails sur les nouveaux modèles Mustang sont encore minces, mais les rares informations rapportées par AN laissent penser que les deux modèles seront équipés de moteurs thermiques.

Ford

La berline s'appellerait "Mach 4", tandis que le modèle de type safari n'a pas été nommé. Au-delà de la transmission intégrale et des gros pneus, on sait peu de choses sur le véhicule, ni quels modèles ont été présentés comme des maquettes grandeur nature ou des rendus strictement numériques.

Le sauver de la muscle car ?

Le PDG Farley pense que c'est une bonne idée de doubler la marque Mustang alors que d'autres, dont General Motors, abandonnent les muscle cars. Chevrolet a mis fin à la Camaro l'année dernière, et la nouvelle Dodge Charger est uniquement dotée d'un moteur six cylindres ou d'une motorisation électrique.

Dodge

À première vue, l'arrivée de nouveaux modèles thermiques ne peut pas nuire à Ford. Le segment électrique de son activité, le modèle E, perd de l'argent à vue d'œil. Ford est le deuxième plus grand fabricant de véhicules électriques aux États-Unis en termes de volume, certes, mais il est à la traîne par rapport à Tesla avec des centaines de milliers d'unités produites et, comme mentionné précédemment, le tout n'est pas très rentable. L'entreprise a besoin de plus d'argent pour soutenir ce segment de l'activité.

Une véritable Mustang ?

Une autre partie de la présentation concernait les efforts continus du constructeur pour développer une plateforme de véhicules électriques à bas prix pour soutenir une série de voitures tout aussi bon marché. On n'a pas précisé aux concessionnaires à quel point ce programme était avancé au-delà du stade du prototype. Les notes de bas de page comprenaient un petit véhicule utilitaire basé sur le Maverick pour remplacer le Transit Connect, et de nouvelles versions potentielles de la Mustang actuelle.

Si Ford a vraiment conçu une berline à moteur V8, et il semble que ce soit le cas, la pertinence de lui ajouter le mot "Mustang" est discutable. Ford est la seule entité qui peut vraiment appeler quoi que ce soit Mustang, pourtant, la voiture n'a jamais été qu'une seule chose, et le stratagème cynique visant à appeler un crossover électrique Mustang a eu raison de prendre au dépourvu les fans inconditionnels de la voiture. Cela n'a cependant pas dissuadé l'entreprise, puisqu'elle a récemment donné le même traitement à la Ford Capri.