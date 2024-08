La Fiat Grande Panda n'était qu'un début. Bientôt, la "famille Panda" comptera d'autres membres, dont une version SUV (peut-être appelée "Multipla") et un SUV coupé.

Ce dernier, qui pourrait être appelé "Panda Fastback", est probablement le modèle que nous connaissons le moins. Un indice sur sa forme nous vient cependant de l'Inde et du Brésil, les deux premiers marchés où la Citroën Basalt sera commercialisée.

Les points communs

Le SUV coupé est basé sur la plateforme "Smart Car", l'architecture utilisée pour la Grande Panda, l'Opel Frontera, la Citroën C3 et la C3 Aircross.

Avec une longueur de 4,35 m, une largeur de 1,77 m, une hauteur de 1,59 m et un empattement de 2,65 m, le Citroën Basalt présente une face avant dérivée des C3 et C3 Aircross de la génération précédente. Il est clair que le Fastback de Fiat aura son propre look, mais certains éléments structurels tels que l'empattement, les montants et la ceinture de caisse pourraient être similaires à ceux de la nouvelle Citroën.

Le tableau de bord de la Citroën Basalt en vente en Inde

Le Basalt dispose d'un coffre d'au moins 470 litres, tandis qu'à bord on trouve la climatisation automatique, un combiné d'instruments de 7 pouces et un système d'infodivertissement avec un écran de 10,2 pouces.

Moteurs pour l'Inde et le Brésil

En Inde, le Citroën Basalt est disponible dans les versions You, Plus, Turbo Plus et Turbo Max.

En termes de motorisation, la nouvelle Citroën peut être commandée avec un 1.2 PureTech en 82 ch et 110 ch avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique à 6 vitesses. Au Brésil, le modèle pourrait recevoir un 1.0 turbo de 130 ch et une boîte automatique à variation continue

Citroen Basalt, il posteriore

Qu'en est-il de la Panda Fastback ? Elle pourrait partager les mêmes bases que la Grande Panda, qui dispose d'une version électrique avec une batterie de 44 kWh et un moteur de 113 ch, et d'un moteur essence 1.2 mild hybrid de 100 ch.