Un concept-car Ford classique a été détruit dans un incendie dimanche dernier à Monterey, en Californie, après le concours d'élégance de Pebble Beach. Le Ford Probe I de 1979, dessiné par Ghia, a connu une fin tragique à l'arrière d'une remorque fermée.

La Scott Grundfor Company, un atelier de restauration basé en Californie et propriétaire du concept, a publié lundi sur Instagram une série de photos montrant les dégâts. À l'exception du châssis de base de la voiture, tout a été incendié.

Une déclaration de l'entreprise publiée avec les photos reflète cette perte incommensurable. Voici ce que l'on peut lire :

"C'est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que nous avons perdu notre prototype Ford Ghia Probe I de 1979 dans un accident sur l'autoroute, en fin de journée dimanche, après avoir présenté la voiture au Concours d'Elégance de Pebble Beach. Nous sommes une entreprise familiale et nous avons le sentiment d'avoir perdu un membre de notre famille aujourd'hui."

L'utilisateur de TikTok Exoticsimage a partagé une vidéo d'une remorque de voiture en feu.

Pas de retour en arrière possible

Personne n'a été blessé dans l'incident, même s'il semble que la voiture ne pourra pas être reconstruite, d'après la déclaration du garage.

"Nous avons la chance éternelle de faire partie de l'histoire de cette voiture, aussi tragique que soit cet événement, et nous ramènerons ce qui reste de celle-ci à Arroyo Grande afin qu'elle puisse rester à côté des prototypes carrossés par Ghia/Ford dans notre collection."

La Ford Probe I de Ghia est l'un des nombreux concepts Probe construits entre 1979 et 1985, conçus pour présenter des conceptions aérodynamiques avancées en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique. La Probe I n'était pas non plus une simple maquette. Elle utilisait une plate-forme Fox modifiée qui était légèrement plus longue que la Mustang de 1979, alors nouvelle. Un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres se trouvait sous le capot, entraînant les roues arrière. À l'intérieur, le concept Probe I avait un intérieur complet jonché de technologies numériques glorieusement des années 1980.

Ford a fini par produire cinq concepts Probe avec le style Ghia, ouvrant la voie à un avenir plus axé sur l'aérodynamisme qui a finalement influencé la Ford Taurus et la voiture de série Probe, un véhicule initialement destiné à devenir la nouvelle Mustang. Tout a commencé avec le premier concept en 1979, mais aujourd'hui, la voiture a disparu pour de bon.

