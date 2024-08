La MG ZS se prépare à rentrer dans une nouvelle génération la semaine prochaine. Lancé pour la première fois en 2017, le crossover compact anglo-chinois recevra une mise à jour qui modifiera son esthétique et surtout ses motorisations.

La présentation du nouveau modèle aura lieu le 28 août, les premiers exemplaires étant susceptibles d'arriver chez les concessionnaires d'ici fin 2024.

Premier regard

MG a publié une première photo de la nouvelle ZS, dont le design s'inspire des plus récentes MG3 et MG5. La calandre a été repositionnée plus bas, tandis que les phares, tout en conservant une forme similaire à l'actuelle, présentent une nouvelle signature lumineuse.

MG ZS 2025, les esquisses du projet

Quant au profil de la voiture, les lignes restent traditionnelles, avec des poignées de porte classiques et des barres de toit plus sobres. L'arrière devrait subir des modifications limitées, avec un pare-chocs et des phares redessinés.

Moteurs mis à jour

La gamme actuelle de MG ZS comprend une version entièrement électrique et deux variantes essence : un moteur quatre cylindres 1.5 de 106 ch et un trois cylindres turbo 1.0 de 111 ch. La nouvelle génération conservera l’option électrique, mais introduira également une version hybride.

Le système full hybride pourrait dériver de la MG 3, qui offre une puissance combinée de 194 ch. Ce groupe motopropulseur est composé d'un moteur essence de 1,5 litre associé à une unité électrique, relié à une transmission automatique à 3 rapports et alimenté par une batterie de 1,83 kWh non rechargeable en externe.