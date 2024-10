Dans les courses de voitures de sport, cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu de transmission intégrale. Cela change avec la Toyota GR Corolla TC, la toute nouvelle voiture de course de Toyota Gazoo Racing North America (TGRNA).

TGRNA a conclu un "accord spécial" avec SRO Motorsports Group America, l’organisation qui gère la série TC America, ont déclaré des représentants de l’entreprise à Motor1. En TC America, SRO combinera les classes TC et TCX actuelles, en 2025, ce qui permettra une plus grande flexibilité dans la conception des voitures.

La GR Corolla TC utilise le moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,6 litre de série de la voiture de route et une nouvelle transmission automatique à huit vitesses . Ceux-ci sont associés au système de transmission intégrale "GR-Four" unique de la voiture de route GR Corolla, qui utilise un embrayage plutôt qu'un différentiel central pour envoyer la puissance aux roues arrière. Matt Anderson, responsable de l'électronique et des systèmes du véhicule chez TGRNA, nous a dit que la GR Corolla TC sera homologuée avec une répartition fixe du couple de l'avant vers l'arrière.

Chris Perkins / Motor1 Toyota

La GR Corolla en plus féroce

Bien que tous les composants de la transmission de la GR Corolla TC proviennent de la voiture de route, ainsi que les différentiels à glissement limité Torsen avant et arrière, leurs commandes sont uniques. TGRNA utilise les systèmes de gestion du moteur et ABS Bosch pour permettre un contrôle de traction et un ABS plus précis et orientés vers la course. Les ingénieurs de la GR Corolla, au Japon, ont également collaboré avec TGRNA pour faire fonctionner le moteur, la transmission automatique et le système de transmission intégrale avec les unités de commande Bosch.

La suspension de la GR Corolla TC reprend la même géométrie de base que celle de la voiture de route, mais avec des amortisseurs JRi réglables et des freins Alcon. On retrouve bien entendu un arceau de sécurité conforme aux spécifications FIA et un intérieur entièrement dépouillé avec un siège baquet OMP, un harnais à six points, un tableau de bord numérique Bosch et un panneau de commande TGRNA pour diverses fonctions du véhicule. Le volant est également le même que celui utilisé sur la Supra GT4 de Toyota.

Chris Perkins / Motor1

Une forte adversité

La GR Corolla TC est également dotée de nouveaux composants aérodynamiques, notamment une énorme aile qui surgit du hayon. Sur les voitures de route comme de course, le hayon est en composite, c'est pourquoi TGRNA a dû développer de nouveaux supports à fixer à la lunette arrière pour soutenir l'aileron.

L'année prochaine, dans la série SRO TC America, la GR Corolla TC affrontera une multitude de voitures différentes, des Civic Type R à traction avant aux BMW M2 à propulsion arrière. Comme tant de séries de voitures de sport, SRO utilisera l'équilibre des performances pour égaliser les chances entre des machines aussi différentes. Le prix de la voiture n'a pas encore été annoncé, mais vous pouvez vous attendre à ce que la GR Corolla TC coûte un peu plus cher que les 132 000 $ (soit environ 121 700 €) de l'autre voiture de course maison de TGRNA, la GR86 Cup.