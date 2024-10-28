 Aller au contenu principal

Donnez-nous votre avis en commentaire

Bentley propose une nouvelle couleur exclusive

Les clients de Mulliner peuvent choisir le bleu Nīla créé par la designer Supriya Lele.

Bentley ha un nuovo colore esclusivo riservato a pochi
Photo: Bentley
Par: Eleonora Lilli
Traduit par: Thibaud Comparot
à 17:26
Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Ceux qui peuvent s'offrir une voiture de luxe choisissent avec soin la couleur de leur carrosserie. C'est pourquoi les spécialistes de Mulliner ont pensé à offrir à leurs clients une teinte originale.

Il s'agit d'un bleu très intense créé spécialement pour Bentley Motors par la styliste britannique Supriya Lele. Elle s'appelle Nīla Blue et doit son nom au mot sanskrit qui signifie « saphir » en français.

Origine indienne

Supriya Lele a pensé à ce bleu intense à la fois pour ses origines indiennes et pour donner voix au traité philosophique de 1976 de William Gass, « On Blue », qui explore la signification symbolique du bleu en relation avec les thèmes de la sensualité, de la mélancolie et de la tristesse.

La première Bentley à l'utiliser est un Bentayga S, équipé de jantes sport de 22 pouces signées d'une fine ligne bleue. Une teinte blanche a été contrastée pour donner de la lumière, que l'on retrouve aussi bien sur la carrosserie en fibre de carbone à l'extérieur que dans l'habillage intérieur.

supriya-lele-london-fashion-week
Supriya Lele, styliste britannique

À quoi ressemble l'intérieur

L'habitacle comprend une multitude d'éléments sur mesure, des grilles de haut-parleurs Naim audio en noir satiné aux placages de noyer à pore ouvert taillé en couronne, tous bordés de bleu Nila.

Lire aussi :

Voici toutes les voitures à moteur V12 que vous pouvez encore acheter en 2024
La famille royale du Brunei a commandé cette rare Bentley Turbo R break

"La couleur joue un rôle essentiel dans mon activité et dans l'identité de la marque. Cette nuance de bleu est distinctive, élégante et légèrement différente de la normale", a déclaré Supriya Lele. "Cette collaboration invite les clients à explorer un monde où les seules limites sont celles de l'imagination ", a ajouté David Parker, directeur commercial de Mulliner.

Partager cet article

RECOMMANDÉ POUR VOUS

Monterey Car Week 2026 : toutes les nouvelles supercars, hypercars et concepts

Audi pourrait finalement sauver son moteur cinq cylindres

L’intérieur du nouveau SUV Bentley, avec des commandes physiques

Mate Rimac vient-il d’évoquer une Bugatti V16 avec une vraie boîte manuelle à trois pédales ?

Bentley célèbre ses 80 ans à Crewe avec une Continental GTC unique

L’intérieur de l’Audi la plus grande jamais conçue

Freelander 8 : 10 000 commandes en 48 heures