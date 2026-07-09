Votre tondeuse électrique est écologique ? Volkswagen remplace ses tondeuses par des moutons

Je pensais faire un geste pour la planète en remplaçant il y a quelques années ma tondeuse à essence par un modèle électrique, mais Volkswagen a fait encore mieux, et de la manière la plus adorable qui soit. L’usine de production de Volkswagen en Pologne utilise une centrale photovoltaïque (autrement dit, un parc solaire) pour fournir une grande partie de son électricité. Ces panneaux solaires sont installés sur une vaste prairie, et une prairie demande de l’entretien. Plutôt que d’utiliser des tondeuses électriques et des coupe-bordures, le partenaire de Volkswagen pour ce parc solaire a décidé d’aller encore plus loin. Désormais, il utilise des moutons.

L’entreprise qui a construit et gère le parc solaire de 18,3 MW de Volkswagen est Quanta Energy, et c’est donc elle qui remplace réellement les tondeuses par un troupeau de 100 moutons. En plus de réduire l’empreinte carbone de VW, ce recours aux moutons contribue à promouvoir la biodiversité et donne aux chercheurs l’occasion d’étudier les effets des fermes solaires sur la faune sauvage.

Photo par : Quanta Energy

« Aujourd’hui, la centrale photovoltaïque fournit bien plus que de l’électricité verte. Elle est aussi devenue un lieu où nous soutenons la biodiversité, l’agriculture locale et la recherche scientifique. Le projet de pâturage des moutons montre que l’industrie moderne peut fonctionner en harmonie avec la nature », explique Marzena Pillich-Grońska, directrice de l’usine Volkswagen Poznań.

Les moutons resteront sur place jusqu’à l’automne, sous la supervision d’éleveurs expérimentés, et s’occuperont de tondre la pelouse pour VW. Cela permet d’alléger la charge de travail, puisque l’entretien des espaces verts bénéficie désormais de 100 aides supplémentaires. Les moutons pâtureront librement et brouteront l’herbe haute tout autour des panneaux, mais aussi en dessous. Et ils semblent même se plaire dans leur nouvel environnement.

Photo par : Quanta Energy

« Les animaux se sont très bien adaptés à leur nouvel environnement. Nous voyons clairement que le troupeau se sent en sécurité : les moutons se répartissent naturellement en petits groupes et broutent calmement dans différentes parties du parc solaire. C’est la meilleure preuve qu’ils se sont bien adaptés à ces conditions, car un troupeau qui se sent menacé reste toujours groupé », a déclaré Justyna Nowak-Gajek, propriétaire du troupeau.

Tout le monde y gagne. VW réduit son empreinte carbone, Quanta Energy entretient le terrain avec d’adorables moutons plutôt qu’avec des tondeuses qui nécessitent elles aussi de l’entretien, et les moutons profitent d’un champ ombragé et d’un repas gratuit.