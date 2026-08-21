Bugatti remonte le temps avec une superbe restauration de la Veyron

Un peu plus de vingt ans après l’arrivée de la Veyron, qui a complètement rebattu les cartes, Bugatti offre une nouvelle jeunesse à son hypercar originelle. La marque française a dévoilé une Veyron unique, réalisée dans le cadre de son programme patrimonial et de restauration La Maison Pur Sang. Elle repose sur l’un des 450 exemplaires produits au cours des 10 ans de carrière du modèle, et reçoit des touches contemporaines empruntées aux plus récentes Chiron et Tourbillon.

Plutôt que de simplement remettre l’auto dans son état d’origine, Bugatti a travaillé avec son propriétaire pour faire entrer la Veyron dans les années 2020. Les changements les plus évidents se situent à l’extérieur. Elle adopte une combinaison de Rouge Rembrandt et de Petrol Blue, deux teintes qui n’existaient pas à l’époque de la Veyron. La première a été développée pour la nouvelle Tourbillon, tandis que la seconde est étroitement associée à la Chiron.

Ailleurs, Bugatti a également augmenté la taille des jantes, même si cela ne saute pas immédiatement aux yeux. La vénérable Veyron conserve le dessin de roues Machiavelli, mais dans un format plus grand afin d’accueillir les pneumatiques de sa remplaçante. Et les évolutions ne s’arrêtent pas là. En y regardant de plus près, on remarque de nouveaux éléments de grille à effet 3D sur les prises d’air avant, latérales et arrière.

Bugatti La Maison Pur Sang Veyron 20 Years Photo : Bugatti

Sans surprise, l’habitacle a lui aussi été remis au goût du jour. Les sièges sont désormais habillés de cuir Magnolia, tandis que des surpiqûres Mocassin ornent le volant et le sélecteur de vitesses. Puisque cette restauration célèbre les 20 ans de la hypercar détentrice de records, Bugatti a logiquement installé un emblème spécial « 20 Years of Veyron » entre les sièges.

Le changement le plus important est peut-être celui qui se cache à la vue de tous, avec une console centrale au style revu. Bugatti parle d’une finition Côte de Genève, avec un motif inspiré de l’horlogerie. Le rendu est particulièrement élégant, et le propriétaire n’aura pas à se soucier des traces et des empreintes inévitables sur les surfaces brillantes. Le fait que Bugatti ait résisté à la tentation d’installer un grand écran a permis à la planche de bord de la Veyron de bien vieillir.

Bugatti La Maison Pur Sang Veyron 20 Years Photo : Bugatti

Ce n’est pas la première fois que Bugatti redonne vie à une Veyron. La Maison Pur Sang a été créée en 2020 pour préserver, restaurer, certifier et, à la demande des clients, réinventer les modèles les plus importants de la marque. Le programme peut aller d’une restauration fidèle aux spécifications d’origine à une transformation bien plus poussée, comme c’est le cas ici.

L’essentiel, c’est que Bugatti affirme que l’authenticité reste au cœur du processus. En d’autres termes, les propriétaires peuvent moderniser leur voiture sans en faire quelque chose de totalement déconnecté de son identité originelle.

Si Bugatti n’a pas révélé le coût de cette restauration en particulier, c’est sans doute mieux ainsi. Il s’agit d’un projet unique conçu autour de la vision d’un propriétaire, si bien que la facture n’a probablement rien d’anodin.

L’avis de Motor1 : Le dernier projet de Bugatti ne cherche pas à masquer l’âge de la Veyron. Il apporte au contraire quelques évolutions soigneusement dosées pour montrer à quel point son design fonctionne encore, deux décennies plus tard. C’est probablement pour cela que les jantes plus grandes et les teintes plus récentes ne jurent pas du tout.

La Veyron a peut-être été remplacée par la Chiron puis, à terme, par la Tourbillon, mais Bugatti n’est manifestement pas prête à laisser sa première hypercar moderne sombrer dans l’oubli. Elle a beau avoir quitté la scène, elle est de toute évidence loin d’être oubliée.