Droits de douane américains sur les voitures, quel est le vrai risque pour les usines européennes ?

Volkswagen, BMW et Mercedes restent au centre du bras de fer sur les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe. Des discussions sont en cours avec Washington pour atténuer l'impact sur les voitures exportées de l'Union européenne.

Les tarifs et les choix de production sont de plus en plus liés, et le problème concerne également l'Italie. Stellantis vend aux États-Unis des modèles construits en Europe, tandis que des composants et moteurs italiens sont intégrés dans des véhicules assemblés ailleurs. La différence entre une voiture finie et une pièce détachée change considérablement qui paie le droit de douane.

Le problème des droits de douane pour l'industrie européenne

Lors du briefing de mi-journée de la Commission européenne du 30 octobre 2026, il a été question de contacts entre certaines entreprises allemandes et le gouvernement américain sur les droits de douane automobiles, avec des demandes de clarification sur les négociations bilatérales en cours. La Commission a réitéré qu'elle ne commente pas ces discussions.

La ligne officielle reste celle du cadre de négociation commun entre l'Union européenne et les États-Unis.

Depuis le 1er juillet 2026, le nouvel accord tarifaire entre l'Union européenne et les États-Unis est en vigueur. Pour les véhicules, le cadre permet aux États-Unis de réduire rétroactivement à 15 % le droit de douane sur les voitures importées de l'Union européenne à compter d'une date fixée dans les actes d'application, avec des engagements sur d'autres catégories de biens. L'accord n'introduit pas un taux général unique pour tous les produits européens et ne prévoit pas de règles d'origine préférentielles qui assimilent les composants européens à du contenu local sur le marché américain.

La présidente Ursula von der Leyen lie de plus en plus souvent le thème automobile au problème des déséquilibres commerciaux avec la Chine, avec un déficit qui, selon ses données, s'élève à environ 1 milliard d'euros par jour. Les progrès sur les véhicules électriques et hybrides, selon le message, ne suffisent pas à eux seuls à rééquilibrer les relations économiques impliquant des chaînes industrielles entières.

Pour l'Italie, le risque n'est pas abstrait. Stellantis importe aux États-Unis certains modèles produits dans des usines européennes, et c'est le même dossier sur lequel le ministre Urso a déjà ouvert une discussion avec l'entreprise sur les conséquences des droits de douane américains pour Stellantis et pour le secteur des assurances associé.

L'Alfa Romeo Tonale produite en Italie et vendue aux États-Unis Photo de : Alfa Romeo

Voitures finies et composants : des règles différentes

Le droit de douane ne frappe pas de la même manière une voiture finie et un composant unique. Un véhicule assemblé en Europe et expédié en entier paie le taux fixé pour les voitures à l'entrée aux États-Unis. Un moteur ou une boîte de vitesses qui fait partie d'une voiture assemblée sur le territoire américain relève en revanche des règles d'origine et des programmes d'incitation liés à la production locale.

Le même principe guide depuis des années l'accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique sur les droits de douane automobiles. Plus le travail industriel s'effectue à l'intérieur de la zone nord-américaine, moins les tarifs pèsent sur le produit fini qui entre sur le marché américain. Les analyses sur les règles américaines indiquent des incitations à localiser plus de valeur ajoutée en Amérique du Nord, mais ne documentent pas pour l'instant de décisions généralisées de groupes européens de déplacer ou d'élargir des lignes d'assemblage outre-Atlantique en réponse directe au nouvel accord tarifaire.

Effets sur les prix et flottes en Europe

Pour le marché européen, l'effet le plus direct concerne la production, pas le prix catalogue. Si les constructeurs allemands et italiens déplacent des parts de production aux États-Unis pour gérer le poids des droits de douane, les investissements diminuent sur les usines européennes qui construisent aujourd'hui ces modèles destinés à l'exportation américaine.

Les flottes d'entreprises italiennes qui achètent des modèles allemands ou italiens exportés vers les États-Unis ne paient pas directement le droit de douane. Elles peuvent cependant en ressentir indirectement les effets si les constructeurs révisent les plans de production européens pour concentrer les volumes sur les marchés moins exposés au risque commercial.

Le sujet s'entrelace également avec la pression sur les importations chinoises, déjà sujettes à des droits de douane séparés tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni sur les voitures électriques chinoises et dans les discussions européennes sur les hybrides rechargeables chinois en Europe. Un autre front commercial, qui s'ajoute à celui avec Washington dans la redéfinition des lieux de production des constructeurs automobiles.