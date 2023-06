Pendant une période d'environ trois décennies, la Jalpa a été la dernière Lamborghini à utiliser un moteur V8 jusqu'à l'arrivée de l'Urus en 2018. Cependant, cette voiture de sport n'était pas très impressionnante en termes de performances, surtout par rapport à l'actuelle génération de bolides de sport et de supercars. Mais cette Jalpa a subi une transplantation cardiaque avec un V8 considérablement modifié et est maintenant probablement l’exemplaire le plus rapide au monde.

Bien sûr, cette dernière affirmation ne peut être confirmée car il pourrait y avoir des exemples inconnus du modèle qui sont plus rapides que celui-ci, mais néanmoins, la Jalpa noire de cette vidéo est très rapide. Voyons ce qu’elle propose.

Une bête métamorphosée

Avec un moteur V8 à double arbre à cames de 3,5 litres, le prédécesseur de la Gallardo avait 250 chevaux selon les spécifications américaines. Le moulin était couplé à une transmission manuelle synchronisée à cinq vitesses, transmettant la puissance aux roues arrière. Le constructeur automobile italien a annoncé que la Jalpa était capable de sprints de 0 à 100 kilomètres par heure en 6,0 secondes. À titre de comparaison, une Ford Fiesta ST de septième génération couvre cette accélération en 6,5 secondes.

Et maintenant à propos de la voiture présentée dans la vidéo en haut de cette page. Tout d'abord, non, il ne s’agit pas d’une voiture en kit qui ressemble simplement à une Japla. Il s'agit du numéro 397 des 410 Jalpas produites et livrées, ce qui signifie que c’est l’une des dernières voitures assemblées. Mais au lieu de son V8 de 3,5 litres, il y a un moteur General Motors LS V8 avec deux turbos proéminents. La production actuelle est inconnue, mais plus important encore, la voiture a parcouru le 400 mètres en 8,992 secondes lors du week-end King of the Street à Heathcote Raceway avec un démarrage sur deux roues spectaculaire.

Comme l'explique le propriétaire de la Lamborghini Jalpa dans la vidéo, il travaille sur le véhicule depuis plus d'une décennie, améliorant constamment le groupe moto-propulseur et visant un meilleur temps sur le 400 mètres départ arrêté.