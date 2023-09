L'autoroute allemande est bien connue car elle permet aux conducteurs d'atteindre légalement des vitesses très élevées hors des circuits. Et c’est justement ce qu’a fait cet homme au volant d’une Porsche 911 Turbo S, de génération 991.2, qu’il a emmené à 325 km/h.

Cette Turbo S a 4 580 chevaux, d’après ce qui est écrit en tout début de vidéo mais il s’agit clairement d’une faute de frappe. En version d'origine, cette génération de modèles utilise un moteur six cylindres à plat bi-turbo de 3,8 litres développant 572 ch.

Comme le trafic était assez calme ce jour-là, le conducteur a pu se permettre plusieurs grosses accélérations même si la voiture met un peu de temps à dépasser les 200 km/h. Son échappement a été modifié, ce qui confère à la 911 une sonorité plus agressive. À en juger par l'audio de cette vidéo, le ton n'est pas trop fort et il n'y a pas de bourdonnement.

Le Turbo S est doté de quatre roues directrices et d'une transmission intégrale et l’allemande semble stable dans cette vidéo, même lorsque qu’elle atteint de très hautes vitesses.

Galerie: 2021 Porsche 911 Turbo S Coupe: First Drive

67 Photos

Une nouvelle Turbo S en approche

La 991.2 désigne la version restylée de la précédente génération de 911 et la variante Turbo S est arrivée en 2017. Les modifications du groupe moto-propulseur ont permis une augmentation de la puissance par rapport aux 552 chevaux précédents.

La dernière version de la 911 Turbo S a fait ses débuts en mars 2020 et elle peut atteindre les 100 km/h en 2,7 secondes, pour une vitesse de pointe de 330 km/h. La seule option de boîte de vitesses est une automatique à double embrayage, de huit rapports.

Les éléments aérodynamiques comprennent des volets de refroidissement adaptatifs à l'avant et un aileron arrière plus grand que la version précédente. Les freins en composite céramique et le système Porsche Active Suspension Management Sport sont des équipements standard.

Porsche développe actuellement un rafraîchissement pour toute la gamme 911, y compris le modèle Turbo. Le nouveau modèle présente des modifications de conception mineures à l’avant comme à l’arrière. À l’intérieur, on retrouve désormais un groupe d’instruments numériques mais aucun détail sur moteur n'est disponible actuellement.

Mais comme les variantes précédentes ont élevé la puissance de la machine, on peut affirmer que ce sera le cas, une fois encore. On peut s’attendre à ce que la version Carrera standard soit présentée, en première, avant la fin de l’année 2023 mais nous ne verrons peut-être pas le Turbo avant 2024, car Porsche a tendance à espacer le lancement des véhicules revus.