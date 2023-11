La boîte de vitesses manuelle, chère aux adeptes de la "belle conduite", semble avoir un avenir incertain, coincée entre la popularité croissante des transmissions automatiques et la voiture électrique qui, pour l'instant, renonce à tout type de boîte de vitesses.

Même les voitures de sport les plus récentes et certaines supercars ont abandonné le levier et la pédale d'embrayage au profit de la transmission automatique tant appréciée. Pour trouver une voiture puissante et rapide dotée d'une boîte de vitesses manuelle, il faut donc se tourner vers quelques modèles de niche. Mais lesquels ?

Pour le savoir, nous avons établi un classement des voitures à boîte de vitesses manuelle les plus puissantes, en rangeant d'abord les cinq voitures produites en masse et disponibles dans tous les pays européens. La deuxième partie du classement est consacrée aux autres "super manuelles" produites en petites séries ou vendues sur quelques marchés seulement. Bonne lecture !

Porsche 911 S/T - 525 ch

La reine des voitures de sport tirées à de nombreux exemplaires et proposées avec une boîte manuelle est la Porsche 911 S/T. Le coupé célèbre les 60 ans de la 911 et est équipé du même moteur 4,0 litres atmosphérique de 525 ch que la 911 GT3 RS.

Porsche 911 S/T

La série est limitée à 1 963 exemplaires, tous équipés de la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports courts et de la propulsion arrière, pour une accélération de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et une vitesse de pointe de 300 km/h. La Porsche 911 GT3 "normale", dotée du pack Touring de 510 ch et d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, est également disponible.

Porsche 911 S/T, le levier de la boîte de vitesses manuelle

BMW M3 Berline - 480 ch

Sur la deuxième marche du podium se trouve une autre voiture allemande, la BMW M3, qui, dans sa version berline à propulsion, est proposée avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

BMW M3 Berline

Le moteur est le six cylindres en ligne biturbo 3,0 litres de 480 ch qui permet à la quatre portes bavaroise de passer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 250 km/h, ou de 290 km/h avec le M Driver's Package en option.

BMW M3 Berline, le levier de la boîte de vitesses manuelle

BMW M4 Coupé - 480 ch

La BMW M4 Coupé est également disponible en traction arrière avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, toujours avec 480 ch développés par le moteur essence 3,0 litres biturbo.

BMW M4 Coupé

La deux portes allemande est alors capable d'atteindre 250 km/h (290 km/h avec le M Driver's Package) et de passer de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes.

BMW M4 Coupé, le levier de la boîte de vitesses manuelle

Ford Mustang - 460 ch

La Ford Mustang est un classique de la voiture de sport américaine, la "pony car" qui ne peut certainement pas se passer d'une boîte de vitesses manuelle. La Mach 1 de 460 ch et la Mustang GT de 450 ch, strictement à propulsion, sont équipées soit d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (signée Tremec pour la Mach 1), soit d'une boîte de vitesses automatique à 10 rapports.

Ford Mustang Mach 1

Ceux qui choisissent la Mustang V8 à boîte manuelle savent déjà que le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est légèrement supérieur à celui de la boîte automatique, comme en témoignent les 4,8 secondes de la Mach 1 (4,4 secondes pour la boîte automatique) et les 4,6 secondes de la GT (4,3 secondes pour la boîte automatique). La GT atteint 250 km/h, contre 267 km/h pour la Mach 1.

Ford Mustang Mach 1, le levier de la boîte de vitesses manuelle

Lotus Emira - 405 ch

La Lotus Emira, coupé équipé d'un moteur V6 3,5 litres suralimenté développant 405 ch et d'une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, ferme ce classement.

Lotus Emira

La Lotus Emira V6 à propulsion arrière atteint 290 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes (4,2 secondes pour la version à boîte automatique).

Lotus Emira, le levier de la boîte de vitesses manuelle

Supercars et hypercars manuelles "hors classement"

Quelques clients fortunés peuvent en fait s'offrir beaucoup plus de puissance en conduisant de fantastiques hypercars avec des boîtes de vitesses manuelles. La Koenigsegg CC850 (70 exemplaires au total) fait partie de cette très petite niche, avec ses 1 385 ch associés à la boîte de vitesses électronique sophistiquée ESS (Engage Shifter System), qui est en fait une boîte automatique à 9 vitesses à commande électronique, mais qui peut être utilisée comme une boîte manuelle à 6 vitesses, avec pédale d'embrayage.

La Pagani Utopia, l'hypercar italienne de 99 unités, est équipée d'une véritable boîte de vitesses mécanique. Elle développe 864 ch et est dotée d'une boîte manuelle à 7 rapports spécialement conçue pour gérer le couple maximal de 1 100 Nm.

Koenigsegg CC850 Pagani Utopia

Toujours dans le monde des hypercars/supercars, on trouve les deux premières créations de Gordon Murray Automotive, la T.50 de 663 ch et la T.33 de 615 ch, qui utilisent la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports de Xtrac ainsi que le V12 atmosphérique.

Gordon Murray Automotive T.50 Gordon Murray T.33

Il ne faut pas oublier deux voitures de sport spéciales en édition limitée comme l'Aston Martin Valour avec le V12, la boîte manuelle à 6 vitesses et une puissance impressionnante de 715 ch, et la BMW 3.0 CSL de 560 ch avec la boîte manuelle à 6 vitesses.

Aston Martin Valour BMW 3.0 CSL

Pour clore cette section, nous aimerions mentionner quelques voitures de sport américaines qui ne sont pas vendues dans tous les pays européens. Il s'agit de la Dodge Challenger SRT Hellcat avec 6 rapports et 727 ch, de la Cadillac CT5-V Blackwing de 677 ch et de la Chevrolet Camaro ZL1 de 659 ch, toutes équipées de la boîte manuelle Tremec à 6 rapports.