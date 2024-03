Nom : Ford Evos Concept

Début : Salon de Francfort 2011

Moteur : 4 cylindres hybrides de 2,0 litres

Type de transmission : Propulsion arrière

En 2011, au Salon de l'automobile de Francfort, Ford a épaté les spectateurs avec un magnifique concept-car appelé Evos. Ce coupé fastback aux lignes épurées était doté d'une paire de portes papillon et d'un agencement 2+2. Il allait influencer le style et la technologie de nombreuses Ford modernes.

L'Evos a été conçue par Stefan Lamm, Martin Smith et Eugen Enns, alors que Ford s'éloignait de son langage stylistique "cinétique" introduit en 2005 avec le concept Iosis. La calandre trapézoïdale, les phares élégants et les feux arrière triangulaires en sont les signes distinctifs. Le nouveau visage s'est répandu dans toute la gamme Ford, jusqu'à la Fusion 2013, l'Edge 2015, la Mustang 2015 et la Focus 2015.

"Concevoir le visage d'une marque ne se fait pas du jour au lendemain", a déclaré Eugen Enns lors d'une interview accordée à The Art Career Project. "En général, les bonnes idées vous viennent directement à l'esprit à des moments inattendus, et c'est à vous de passer à l'étape suivante pour les développer davantage."

Un goût de futur

Alors que le look de l'Evos s'est répandu dans toute la gamme Ford au milieu des années 2010, certaines des innovations technologiques du concept sont devenues réalité. L'Evos a imaginé notre monde moderne connecté avec des offres telles que "une nouvelle génération d'interaction et de conscience du conducteur", selon le communiqué de presse d'origine.

Ford a déclaré que l'Evos pouvait accéder à des informations à partir du cloud, offrant "le même style de vie connecté que le conducteur expérimente à la maison ou au bureau", la voiture chauffant ou refroidissant automatiquement l'habitacle en fonction de la météo. Ford a également imaginé que la voiture communiquerait avec les appareils de la maison, éteignant les lumières et fermant la porte du garage lorsqu'elle s'éloigne.

En ce qui concerne les performances, Ford a déclaré que l'Evos pourrait adapter sa tenue de route, sa direction et les paramètres de son moteur aux goûts du conducteur. Elle serait même capable d'apprendre les habitudes du conducteur, ce qui ajouterait un degré supplémentaire de personnalisation.

Le constructeur américain n'a jamais donné de détails sur le groupe motopropulseur, mais il a mentionné que l'Evos disposait d'une configuration hybride similaire à celle du C-Max Energi. Celui-ci disposait d'un quatre cylindres de 2,0 litres à cycle Atkinson et un moteur électrique synchrone AC à aimant permanent. Il ne développait que 188 chevaux, ce qui semble un peu anémique pour un véhicule aussi élégant que l'Evos, mais le concept était plus axé sur le design que sur les performances.

L'Evos disposait d'un mode de conduite EV et d'une autonomie estimée à 800 km lorsqu'elle était combinée au moteur à essence. Mais Ford a précisé que la batterie ne pouvait être utilisée qu'à une vitesse maximale de 75 km/h avant que le moteur à essence n'entre en action.

Depuis, Ford s'est éloigné du look influencé par l'Evos. L'Edge sortant conserve certains éléments du langage stylistique du concept original, tandis que la dernière Mustang est le modèle le plus récent à s'éloigner de l'apparence du concept Evos pour adopter un style plus agressif.

Où en est-on aujourd'hui ?

Après avoir fait ses débuts au Salon de l'Automobile de Francfort, Ford a amené le concept Evos en Amérique pour le salon CES de Las Vegas en 2012 avant de le retirer dans un lieu inconnu. Nous avons demandé à Ford ce qu'il en était et nous espérons savoir où le concept a atterri après son tour du monde.

Bien que Ford n'ait jamais techniquement mis le concept Evos en production, préférant le laisser influencer sa gamme de produits, la société a fini par utiliser le même nom pour un crossover intermédiaire à l'allure élégante destiné à la Chine. L'Evos de série a été lancé en 2021, ressemblant quelque peu au concept de 2011 avec certains des mêmes éléments de style, y compris la forme fastback, les phares élégants et la calandre trapézoïdale.