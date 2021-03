En cette année 2021, il va y avoir des nouveautés du côté des compactes au sein du groupe Stellantis. Les stars seront bien évidemment les nouvelles DS 4 et Peugeot 308, mais c'est trop vite oublier la nouvelle Opel Astra qui se prépare doucement mais sûrement. C'est d'ailleurs en marge de la présentation de la nouvelle 308 que l'Astra de nouvelle génération s'est laissée approcher pour la première fois par nos photographes espion.

Comme vous pouvez le constater sur les photos espion, la nouvelle Opel Astra reprendra globalement la nouvelle identité de la firme au Blitz qui avait été inaugurée sur le nouveau Mokka. À l'intérieur, la nouvelle Opel Astra aura le droit à une planche de bord qui lui est propre, et non pas une pâle copie de celles des nouvelles DS 4 et Peugeot 308.

Globalement, l'Opel Astra partagera les mêmes bases que la nouvelle Peugeot 308, à savoir une plateforme modulaire EMP2, des motorisations thermiques, hybrides rechargeables et, peut-être, 100 % électrique. Deux versions hybrides rechargeables devraient être proposées au lancement de la voiture, deux blocs qui associent un quatre cylindres 1,6 litre PureTech à un moteur électrique, pour des puissances de 180 et 225 chevaux.

Concernant les versions thermiques, l'offre s'étant bien réduite au sein du groupe PSA avant même la fusion avec le groupe FCA, l'Opel Astra aura le droit à un moteur trois cylindres 1,2 litre PureTech de 110 et 130 chevaux et à un bloc quatre cylindres 1,5 litre BlueHDI de 130 chevaux. Ces motorisations pourront être indexées à une boîte manuelle à six rapports ou bien à une boîte automatique EAT à huit rapports.

Certains évoquent aussi le retour d'une version sportive siglée OPC avec une motorisation hybride rechargeable de 300 chevaux, la même qui équipe les Peugeot 3008 HYbrid4 et autres Opel Crossland X HYbrid4. L'Opel Astra devrait donc être techniquement similaire à la future Peugeot 308 PSE qui embarquera cette même motorisation. Reste à savoir comment les ingénieurs parviendront à ne pas en faire des voitures techniquement trop similaires.

L'Opel Astra de nouvelle génération sera fabriquée en Allemagne, au sein de l'usine de Rüsselsheim, là même où sera fabriquée la nouvelle DS 4. La présentation de la compacte allemande devrait intervenir un peu plus tard cette année, les photos du prototype suggérant que le développement du modèle touche à sa fin.