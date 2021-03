Alors que la Citroën C5 a disparu il y a déjà 4 ans, en 2017, le constructeur aux Chevrons s'apprête à revenir avec un nouveau modèle. Mais il ne s'agira pas d'une berline conventionnelle à trois volumes et quatre portes comme l'était la C5.

La prochaine génération sera en effet une berline, une familiale et un SUV combinés, une sorte de crossover un peu étrange inspiré du concept Cxperience de 2016.Et nous savons désormais quand la voiture sera lancée : Citroën nous donne rendez-vous le 12 avril 2021 pour découvrir celle que l'on attend tous avec impatience !

Bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans le post publié sur les réseaux sociaux, le dessin de calandre peut en revanche être interprété comme un signe révélateur de ce que le constructeur automobile est sur le point de révéler à ladite date. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'avant du Cxperience Concept et aux prototypes que nous avons déjà surpris pour faire le rapprochement !

En dehors du design, qui a déjà été révélé à travers des illustrations non officielles de la C5 basés sur des photos espion, on sait que le vaisseau amiral de Citroën reposera sur la même plateforme EMP2 qui sert au C5 Aircross. Cette plateforme est également partagée avec la Peugeot 508 et la berline DS9, et accepte l'électrification.

Galerie: Photos espion Citroën C5

19 Photos

Il est possible, voire même probable, qu'un groupe motopropulseur hybride rechargeable soit disponible pour la prochaine C5 - même si pour le moment il est difficile de savoir laquelle des motorisations hybrides du groupe Stellantis sera privilégiée. Cependant, la suspension à coussin hydraulique progressif de Citroën, que l'on retrouve également sur la C5 Aircross, devrait arriver pour donner à la nouvelle C5 un "effet tapis volant".

Les informations sur la C5 sont évidemment peu nombreuses pour le moment, mais l'on devrait donc découvrir des détails plus concrets prochainement, maintenant que la date de présentation exacte a été annoncée. Marier différents styles de carrosserie en une seule voiture semble être une décision audacieuse, étrange aussi peut-être, mais on verra bien ce que nous réserve Citroën !