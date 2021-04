La Volkswagen Golf 8 R et la Mercedes-AMG A 45 S ne boxent pas dans la même catégorie. Malgré le fait que les deux sportives allemandes soient animées par un moteur 4 cylindres de 2,0 litres de cylindrée et qu'elles passent la puissance au sol grâce à une transmission intégrale, on ne peut que très difficilement les comparer.

La Golf 8 R a montré par le passé qu'elle était particulièrement redoutable. Son moteur développant la bagatelle de 320 ch pour 420 Nm et sa transmission DSG double embrayage à sept rapports promettent de la propulser de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes.

Ses accélérations sont franches, mais ce n'est rien comparé à la Mercedes-AMG A 45 S qui délivre 421 ch et 500 Nm de couple. Même si l'A 45 S est plus lourde de 84 kilos (1635 kg contre 1551 kg), elle est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en à peine 3,9 secondes, c'est 0,8 seconde de mieux que sa concurrente du jour.

Vous l'aurez compris, sur papier, c'est la Mercedes-AMG A 45 S qui l'emporte. Mais qu'en est-il réellement ? On vous laisse le découvrir en vidéo !

Si vous hésitez encore entre les deux bolides, leur prix devrait vous aider à trancher. La Mercedes-AMG A 45 S est vendue à 70'699 euros, tandis que la Golf 8 R vous reviendra à 50'260 euros. Bien entendu, à cela, n'oubliez pas de prendre en compte et d'ajouter le malus pour pimenter une facture déjà salée.

Quant à nous, nous attendons de pied ferme la nouvelle Audi RS 3 que le fabricant aux anneaux est en train de tester en vue de la présenter au public avant sa commercialisation. Selon nos informations, l'Audi RS 3 conserverait son moteur de 5 cylindres et verrait sa puissance grimper de quelques dizaines de chevaux pour entre autres mater la Mercedes-AMG A 45 S.