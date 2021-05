Il y a du nouveau dans la gamme Alpine autour de l'A110, et il va falloir suivre. En effet, après le succès de la série spéciale "Légende GT" lancée l'année dernière, Alpine relance cette série spéciale sous le millésime 2021, mais cette fois-ci avec comme base l'Alpine A110S. Pourtant, cette série spéciale s'appelle toujours officiellement Alpine A110 "Légende GT". De quoi légèrement s'y perdre.

Quoi qu'il en soit, cette nouvelle série spéciale associe le confort de la version "Légende" aux performances de l'A110S. Ainsi, elle reprend le groupe motopropulseur de 292 chevaux et 320 Nm de couple, l’échappement sport et le système de freinage haute performance de l'A110S, de quoi lui garantir un 0 à 100 km/h abattu en l'espace de 4,4 secondes et une vitesse de pointe de 250 km/h.

L'A110 "Légende GT" inaugure une nouvelle teinte "Argent Mercure" mat, tandis que le "Bleu Abysse", déjà présent dans la gamme, est proposé lui aussi au catalogue. Les monogrammes Alpine de couleur or pâle, les jantes 18 pouces "Grand Prix" diamantées avec leurs étriers de frein or vif, ou encore les feux arrière translucides complètent la panoplie.

Dans l’habitacle, les sièges Sabelt, réglables sur six positions, présentent deux finitions : cuir brun ambré ou cuir noir, présent également sur les panneaux de porte. Les surpiqûres marron ou grises sont rehaussées par le marquage du point milieu sur le volant.

Parmi les autres éléments distinctifs, on trouve un ciel de pavillon microfibre "Dinamica" ainsi que des inserts en carbone brillant avec une trame tissée d’un fil cuivré sur la console centrale, la visière de planche de bord et les aérateurs. Sous la console centrale, une plaque numérotée souligne l’exclusivité de ce modèle. De série, le véhicule est doté de nombreux équipements, comme les capteurs de stationnement avant et arrière, la caméra de recul ou encore le système audio Focal.

Exclusif, ce modèle l'est, puisqu'il sera limité à seulement 300 unités pour toute l'Europe. Comme toutes les autres Alpine, la voiture peut être réservée via l'application Alpine en un seul clic et moyennant un dépôt. Si vous changez d'avis, la commande peut être annulée et la marque assure un remboursement intégral du dépôt. Concernant les tarifs, il faudra débourser, au minimum, 71'600 euros, soit 2500 euros de plus que l'A110S.