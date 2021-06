En début d'année, Mercedes a levé le voile sur la nouvelle génération de la Classe C, disponible en version berline et break. Lors de cette présentation, aucune information n'a été donnée sur de possibles variantes coupé et cabriolet. Pour certains, ce silence signifiait donc que la marque à l'étoile n'allait pas du tout s'y pencher.

Or, des photos espion prises en Allemagne ont révélé que Mercedes s'intéresse bel et bien à ce sujet. Et à en juger par le haut niveau de camouflage immortalisé sur le mulet de la Classe C Cabriolet, le projet en est encore aux premiers stades du développement.

Vers un style commun ?

Les lignes de la carrosserie ainsi que la toile sont pour le moment cachées. Nous n'avons même pas le luxe d'observer le design des feux à l'avant et à l'arrière car ces éléments sont loin d'avoir leur forme définitive, néanmoins il est probable que la version découverte finisse par adopter les solutions utilisées sur la berline.

Nous devrions également retrouver un intérieur fortement inspiré de celui de la Classe S, avec une éruption d'écrans sur le tableau de bord. Il en va de même pour le degré de personnalisation de l'habitacle via un large choix de couleurs et de textiles.

Côté moteur

Sous le capot du cabriolet devraient loger les mêmes moteurs essence hybride et diesel qui équipent les différentes versions de la Classe C, en ajoutant également une version AMG avec le quatre cylindres 2,0 litres turbo inauguré sur la Mercedes-AMG A 45 S couplé à une partie électrique pour un total de plus de 500 ch.

Il faudra se montrer patient, les débuts de la Mercedes Classe C Cabriolet devraient être fixés pour 2022. L'arrivée du modèle chez les concessionnaires, en parallèle avec la version coupé, sera quant à lui planifié aux alentours du printemps 2023.

Galerie: Photos espion de la nouvelle Mercedes-Benz Classe C Cabriolet