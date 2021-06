Après une série interminable de photos espion et de rumeurs, le moment est venu de découvrir enfin ce que Ferrari prépare depuis 2018 et son annonce d'une voiture de sport V6 et hybride. Il s'agit de la troisième voiture électrifiée de la société après la LaFerrari qui était hybride, et les SF90 Stradale et Spider qui sont hybrides rechargeables. Elle devrait venir remplacer la F8 Tributo et se positionner face à la McLaren Artura, qui est également hybride rechargeable.

La marque au Cheval Cabré a fait un excellent travail pour camoufler ses prototypes, si bien que le design reste encore un mystère, malgré des dizaines de véhicules d'essai pris en photo autour de Maranello au cours des derniers mois. Les rumeurs ont fait un temps état de la renaissance du nom "Dino", mais cela semble très improbable, le directeur commercial de Ferrari, Enrico Galliera, ayant exclu cette possibilité dès 2019. Pour autant une nouvelle Dino pourrait toujours arriver un jour, mais sur la base de ce que nous savons actuellement, c'est un autre nom qui sera utilisé sur la nouveauté du jour.

VOICI LA FERRARI 296 GTB !! ⠀ Ferrari 296 GTB - L'ère du V6 hybride débute

Développée sous le nom de code interne "F171", la nouvelle Ferrari embarquerait un moteur 3.0 litres biturbo associé à un moteur électrique unique pour développer environ 700 chevaux. Il s'agira d'une voiture à propulsion uniquement, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de moteur monté à l'avant comme c'est le cas pour la SF90 Stradale.

Une variante de ce moteur V6 à combustion est probablement prévue pour le Purosangue de l'année prochaine, le tout premier SUV Ferrari. Il reste à savoir s'il sera un moteur exclusivement Ferrari ou s'il aura des liens avec le moteur Nettuno de Maserati installé dans la nouvelle supercar MC20, où il fonctionne seul sans l'aide d'un système hybride.

Par précaution, Ferrari n'a pas officiellement confirmé que le nouveau modèle que nous découvrirons aujourd'hui est bien le V6 hybride. Pour l'instant, nous savons seulement qu'il s'agit d'une "voiture de sport révolutionnaire", qui a tout ce qu'il faut pour "définir le plaisir de conduire".

Le présentation en direct commence à 14h30 CEST et est à suivre ici même, en haut de la page (12h30 GMT / 8h30 ET). Restez connectés !