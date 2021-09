Malgré le contexte actuel, nous vivons une période automobile passionnante. Certains parlent même "d'âge d'or" de l'automobile, puisqu'avant un passage au 100 % électrique, les constructeurs les plus prestigieux nous livrent des créations absolument exceptionnelles en faisant notamment − déjà − écho à un passé bientôt révolu.

Soyons également un peu plus pragmatique, puisque c'est aussi un bon moyen pour les constructeurs d'emmagasiner de l'argent, beaucoup d'argent même, et la recette est on ne peut plus simple, avec la multiplication de séries limitées vendues à prix d'or. Et récemment, il y a une nouvelle tendance qui se dégage, celle des revivals. Le dernier, et sûrement le meilleur exemple en date, c'est celui de la Lamborghini Countach LPI 800-4, un modèle qui fait référence à l'illustre supercar éponyme, le tout, avec des technologies plus modernes.

Et après la Countach, il semblerait que Lamborghini prépare autre chose dans le même genre, en témoigne la vidéo postée sur les réseaux sociaux récemment. Globalement, cette vidéo s'inscrit dans la continuité des informations révélées par Lamborghini au début du mois de septembre, avec "des nouveautés excitantes" au programme, sans s'éterniser davantage.

Au début, nous pensions que Lamborghini restaurerait probablement le prototype original de la Countach. Même si cette option est toujours plausible, nous sommes maintenant plus enclins à croire que la marque travaille plutôt sur un projet de restauration de son iconique Miura. Cette vidéo nous confirme d'ailleurs que la voiture possède un V12 atmosphérique alimenté par des carburateurs Weber 45 DCOE, comme la fameuse Miura donc.

Nous devrions avoir une réponse d'ici quelques semaines concernant les intentions de Lamborghini à ce sujet, mais dans tous les cas, une fois n'est pas coutume, nous ne devrions pas avoir le droit à de l'électrique ou à un modèle technologiquement trop pointu, mais plutôt à une voiture dans la lignée de ce que la firme de Sant'Agata Blolognese sait faire. Et bien faire.