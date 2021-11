Skoda a été très occupé cette année en dévoilant la toute nouvelle Fabia, en modernisant le Kodiaq, ainsi qu'en lançant le Kushaq et le Slavia en Inde et l'Octavia Pro en Chine. Nous avons également vu des teasers du coupé Enyaq iV et les premières esquisses du design de la prochaine génération de la Superb. Sans oublier que l'Enyaq iV s'est offert une finition Sportline et la Scala a été lancée dans une version plus sportive de 190 ch.

Et la suite alors ? Le Karoq subira s'apprête à révéler son restylage, ce sera le 30 novembre. Il y a quelques jours déjà, la marque tchèque a publié une image teaser qui donne un aperçu de son nouveau crossover compact.

Présenté en version 4x4 avec le toit ouvrant en option, le Karoq 2022 adopte des phares LED plus fins avec une technologie matricielle qui a été introduite sur les modèles Skoda plus grands et plus chers. Les feux à quatre points restent, mais la partie supérieure a une forme plus élégante et rejoint une calandre plus large. C'est la même chose à l'arrière, où les feux arrière ont été légèrement modifiés.

Les minuscules faux embouts d'échappement suggèrent qu'il s'agit d'un niveau de finition Sportline, car le design de ces minces et étroites pièces en plastique argenté s'apparente à ce que l'Octavia a reçu pour sa toute première variante Sportline. Peut-être qu'un dernier teaser arrivant dans les prochains jours permettra de jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle, bien que nous ne nous attendions pas à des changements majeurs étant donné que le plus grand Kodiaq n'a été que subtilement modifié pour 2022.

Pour ce qui est des motorisations, on retrouvera les moteurs essence et diesel les plus propres et les plus efficaces du groupe VW, notamment le TSI 1,0 litre à trois cylindres pour le modèle de base, suivi du TSI 1,5 à quatre cylindres. Le moteur à essence le plus performant devrait être le 2.0 TSI de 190 chevaux, et l'on peut imaginer que le 2.0 TDI diesel sera maintenu sur le Karoq restylé. Certains des moteurs quatre cylindres seront disponibles avec une transmission intégrale. Une version hybride rechargeable a déjà été exclue.

Le Karoq 2022 s'appuiera sur le succès de la version précédente, qui a été le deuxième modèle le plus vendu de Skoda l'année dernière et au premier semestre 2021, derrière l'Octavia. Plus d'un demi-million d'exemplaires a été vendu depuis le lancement du crossover compact sur le marché il y a quatre ans.