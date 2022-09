Chaque constructeur automobile possède ses propres traits stylistiques, ceux qui ont toujours - ou presque toujours - caractérisé chaque modèle. Les petits détails de style, les lignes qui traversent la carrosserie, la forme des calandres, etc.

Des éléments de design qui, surtout depuis l'introduction des feux à LED, ne sont plus de "simples" outils pour éclairer la route, mais font partie intégrante du design d'une voiture, pour rappeler son appartenance à une marque spécifique.

Combien de fois, la nuit, en regardant dans votre rétroviseur, vous êtes-vous dit "c'est une..." en essayant de deviner la marque et le modèle en observant simplement la signature lumineuse.

L'importance des optiques à LED

Ce sont précisément les feux à LED - introduits pour la première fois en 2004 par l'Audi A8 - qui ont permis cette "transformation", d'une simple lampe halogène en une multitude de points lumineux qu'il est possible de disposer à peu près comme on le souhaite.

Avec l'arrivée de la LED, les blocs optiques ont pris des formes différentes, avec désormais des dispositions de plus en plus horizontale, sans oublier la présence de feux de jour désormais obligatoires. Ci-dessous, nous allons passer en revue toutes les signatures les plus "emblématiques" de nos constructeurs automobiles aujourd'hui, celles reconnaissables à peu près du premier coup d'œil.

Alfa Romeo

Commençons par une marque qui vient justement de transformer sa signature lumineuse avec le lancement de l'Alfa Romeo Tonale et ses triples faisceaux lumineux en forme de "U" et qui arriveront aussi sur les Giulia et Stelvio restylés. Pour la première fois, ces modèles devraient bientôt être équipés de la technologie matricielle à LED.

Alfa Romeo Tonale

Audi

Comme nous l'avons précisé plus haut, Audi a été le premier constructeur automobile à adopter les feux à LED. En 18 ans, la firme aux anneaux a considérablement modifié sa signature lumineuse, où verticalité et horizontalité vont désormais de pair. Ces signatures lumineuses diffèrent d'un modèle à l'autre, comme si chaque modèle possédait sa propre identité, tout en restant reconnaissable.

Audi RS 3 Audi A6

BMW

Adoré par beaucoup et détesté par tout autant, Chris Bangle a, par son travail, dicté un nouveau style aux BMW, y compris au niveau des optiques. Du crayon du designer américain sont nés deux au design en rupture avec le passé, caractérisés par un élément horizontal au-dessus des lumières classiques.

Depuis lors, la signature lumineuse des BMW a évolué et s'est amincie pour devenir de fines lignes lumineuses qui entourent presque entièrement les optiques principales. Une nouvelle étape de l'évolution est toutefois en train de se mettre en place, du moins sur les plus grands modèles, avec des feux sur deux étages. Une nouvelle mode qui a débuté avec le restylage du X7 et s'est poursuivie sur la nouvelle génération de la Série 7.

BMW Serie 4 Gran Coupé BMW Serie 7

DS

DS a fait le choix d'opter pour des feux horizontaux, comme la plupart des marques, mais accompagnés d'éléments lumineux verticaux qui ont changé de style au fil du temps, tout en restant une signature lumineuse spécifique à DS. Une signature qui évolue et qui, avec le DS 7, s'est scindée en plusieurs segments, ce que nous verrons probablement aussi sur les nouvelles versions du DS 3 Crossback et de la DS 9, et qui évoluera sans doute encore sur les prochains modèles de la marque.

DS 7

Ferrari

À Maranello, on a récemment changé de signature lumineuse en passant de la verticalité de la 812 et de la F8 Tributo, a quelque chose de plus horizontal, sans pour autant faire pareil que les autres marques. La SF90 Stradale a ouvert la voie, et la 296 GTB s'en inspire en partie, avec des optiques très fines et une sorte de "moustache" qui se prolonge vers le centre du capot avant.

Ferrari F8 Tributo Ferrari 296 GTB

Fiat

Chez Fiat, l'histoire est différente, car chaque famille de modèles possède sa propre signature lumineuse : la 500, de l'électrique à la 500L, conserve un design assez classique et arrondi qui, sur la version zéro émission, s'étend au niveau du capot avant, tandis que la vaillante Panda conserve de grosses optiques et la Tipo suit la tendance avec des feux horizontaux.

Fiat 500 électrique Fiat Tipo

Jeep

La première Jeep de l'histoire, la légendaire Willys, possédait des feux avant ronds et ils sont restés ainsi sur son héritier né pendant la Seconde Guerre mondiale, le Wrangler, bien qu'au fil du temps ceux-ci soient devenus plus technologiques et adoptent désormais un anneau lumineux pour cercler les feux principaux. Ce style a également été repris par le Renegade, tandis que pour le reste de la gamme, le constructeur a opté pour des blocs optiques horizontaux qui, sur le Compass, intègrent un faisceau à LED qui passe sous les phares.

Jeep Renegade Jeep Compass

Lamborghini

Le "Y" est la marque de fabrique de la firme au taureau. Qu'il soit à l'envers comme sur l'Urus, à la verticale comme sur l'Aventador ou divisé comme sur l'Huracán, l'identité est toujours la même. Ensuite, il y a les modèles spéciaux qui "exagèrent" cette signature lumineuse, comme le Sián, laissant suggérer une petite évolution sur les prochains modèles de la marque.

Lamborghini Urus Performante Lamborghini Sian FKP 37

Maserati

Comme Alfa Romeo, Maserati redéfinit son style: la MC20 affiche de nouvelles lignes et une nouvelle signature lumineuse, et la Grecale poursuit cette nouvelle tendance avec une fine bande de LED en forme de L en bas du bloc optique.

Maserati MC20 Cielo Maserati Grecale

Mini

Ronds ils étaient, et ronds les feux des Mini resteront. Le groupe BMW a conservé l'une des caractéristiques iconiques de la petite voiture britannique, tout en retravaillant les proportions, comme en témoigne le Countryman. C'est précisément la nouvelle génération du SUV britannique qui devrait apporter quelque chose de nouveau à cet égard.

Mini Aceman Concept Mini Cooper SE Cabrio

Opel

Voilà encore un constructeur en pleine mutation. Une transformation entamée avec le nouveau Mokka et sa face avant Vizor qui a permis d'encore amincir les blocs optiques. Ceux-ci sont caractérisés par une signature lumineuse en forme de L disposée au-dessus ou au-dessous des feux, selon les modèles.

Opel Mokka Opel Astra

Peugeot

La nouvelle signature lumineuse de Peugeot a commencé en 2018 avec la nouvelle 508 et ses "crocs" verticaux situés de part et d'autre de la face avant, le tout joint aux blocs optiques principaux. Il s'agit avant tout de feux de jour, mais ils contribuent surtout à donner une vraie identité visuelle aux nouvelles voitures de la marque. Toutes en sont désormais équipées.

Peugeot 508 PSE Peugeot 208

Porsche

Comme pour Mini, Porsche est née et a grandi sous la bannière des feux ronds, avec plusieurs signatures lumineuses à l'intérieur de cet iconique bloc optique rond. Puis, au fur et à mesure que la gamme s'est élargie, les choses ont changé, pour aboutir à la signature lumineuse que nous connaissons actuellement, composée de quatre points lumineux - plus ou moins subtils selon les modèles - disposés à l'intérieur même du phare.

Porsche 911 Porsche Mission R

Volkswagen

Comme souvent dans le passé, les changements mécaniques et esthétiques du géant allemand ont été dictés par la Golf qui, avec sa huitième génération, a fait apparaître une nouvelle signature lumineuse avant particulièrement "froncée", comme si les feux étaient "coupés" sur la partie haute. Sur certains modèles, un jonc lumineux traverse même la calandre pour rejoindre les deux optiques.

Volkswagen Golf Volkswagen Tiguan

Volvo

La mythologie nordique a inspiré les feux des Volvo avec cette fameuse signature lumineuse en forme de "marteau de Thor". Il s'agit d'un "T" incliné à 90°, avec la poignée dirigée vers la calandre. À ne pas confondre avec ceux de la Ford Focus, qui dispose également de feux de jour en forme de "T".