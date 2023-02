Les résultats financiers du Groupe Renault pour 2022, qui viennent d'être annoncés, nous montrent clairement le tournant auquel est confronté le constructeur français, qui, comme l'a également déclaré le PDG Luca de Meo, "a conclu la phase de Résurrection avec trois ans d'avance".

Cela conduit à la deuxième étape qui a déjà commencé, celle de la Rénovation, axée sur les produits et qui permettra au groupe de disposer de "la meilleure gamme de véhicules depuis 30 ans".

Lors de la présentation, De Meo a lui-même rappelé quels sont les premiers modèles destinés, dès 2023, à pousser la phase de Rénovation. Il s'agit du lancement, plus tard dans l'année, de la Renault Clio restylée, du nouveau Renault Espace et du Dacia Jogger Hybrid, les premiers modèles destinés à créer la nouvelle gamme qui, en 2025, offrira un éventail de modèles inédits dans l'histoire récente de Renault.

Si l'on se tourne plutôt vers les chiffres de 2022, on découvre que les bonnes nouvelles pour le Groupe Renault se résument à un chiffre d'affaires de 46,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 11,4 % par rapport à 2021.

A cela s'ajoute un carnet de commandes record et un résultat net des activités poursuivies à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 1,1 milliard d'euros par rapport à 2021.

En revanche, d'autres indicateurs importants sont dans le rouge, comme le résultat net en perte de 700 millions d'euros, principalement dû à l'arrêt des activités industrielles en Russie. Les ventes mondiales de voitures du Groupe Renault sont également dans le négatif en 2022 : 2 051 174 véhicules, -5,9% par rapport à 2021.

Voici la répartition des ventes par zone géographique qui montre une baisse généralisée et particulièrement lourde en Eurasie (y compris la Russie). Le seul marché en croissance est l'Amérique latine.

Interrogé sur la baisse de prix de Tesla, De Meo a lui-même exprimé sa désapprobation de l'initiative de l'entreprise américaine :

"Si j'avais baissé le prix des électriques de 20 %, vous m'auriez critiqué. Au contraire, ils ont baissé le prix de 20 % il y a six mois et tout le monde les applaudit. Je ne pense pas que ce soit très rationnel. Nous devons stabiliser le prix des voitures électriques car les investissements sont énormes et nous ne voulons pas créer un marché malade à long terme."