C'est l'aube d'une nouvelle ère pour Aston Martin puisque la marque de luxe se prépare à lancer pas moins de huit modèles d'ici 2026. Une successeure direct de la DB11 ouvrira la voie, et aujourd'hui, nous pouvons partager les premières photos de la nouvelle Vantage en version Roadster. Quelle est sa nouveauté ? Eh bien, il semble qu'il s'agisse davantage d'un lifting que d'une véritable nouvelle génération, à moins qu'il ne s'agisse d'un premier mule d'essai plutôt que d'un prototype plus évolué.

Ce n'est pas très surprenant puisque la remplaçante de la DB11 a été prise en photo avec un air assez familier, donc Aston Martin n'a apparemment pas l'intention de changer massivement le design de ses voitures. D'après ce que l'on peut voir, la nouvelle Vantage à Roadster a une calandre plus large et des phares complètement nouveaux avec une disposition en flèche. Le spoiler avant proéminent ne passe pas inaperçu, tout comme les ouïes d'aération du capot, repositionnées plus au centre. L'arrière semble pratiquement inchangé, à condition que le camouflage ne cache pas quelques modifications mineures.

Si l'extérieur est toujours aussi impressionnant, l'intérieur mériterait un rafraîchissement complet et l'abandon de l'ancien système d'info-divertissement de Mercedes pour une configuration plus récente. A l'heure où les constructeurs automobiles délaissent les boutons physiques, l'habitacle actuel de la Vantage peut être qualifié d'encombré en comparaison, puisqu'il comporte un grand nombre de commandes traditionnelles.

Aston Martin a déjà fait ses adieux au V12, alors attendez-vous à ce que la nouvelle Vantage Roadster soit équipée d'un V8. Rappelons que la F1 Edition développait 527 ch et 685 Nm de couple grâce à un V8 biturbo de 4,0 litres.

Au-delà de ses traditionnelles machines à moteur avant, les gens de Gaydon travaillent également sur la Valhalla et n'ont pas exclu de produire une autre hypercar sauvage pour faire suite à la Valkyrie. La véritable révolution aura lieu en 2025, lorsqu'Aston Martin présentera son premier véhicule électrique de série.