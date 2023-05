Dans l'avenir électrique de MINI, il y a aussi la 5 portes. La version à empattement long de la voiture compacte britannique sera confirmée dans la prochaine génération, avec un style et des solutions largement inspirés de la 3 portes.

Les premiers prototypes du nouveau modèle ont été aperçus ces dernières semaines, tandis que les débuts en concession sont prévus pour 2024. En attendant, voici à quoi elle pourrait ressembler.

Un look inchangé et plus d'espace à l'arrière

Notre rendu s'inspire des photos espion de la trois portes. Comme sur le modèle actuel, le look de la cinq portes sera pratiquement identique à celui de la trois portes. On retrouve la nouvelle calandre plus carrée et les grands phares circulaires à LED.

MINI 5 porte (2023), il render di Motor1.com

Derrière, on retrouve les phares avec un design triangulaire rejoint par une moulure noire au centre du hayon. En termes de dimensions, la cinq portes devrait être plus longue d' environ 15 à 20 cm que la trois portes, avec des avantages conséquents pour l'habitabilité des passagers arrière.

Électrique, hybride doux et... sportif ?

Nous ne nous attendons pas à des changements majeurs en termes de motorisation. La cinq portes devrait conserver les mêmes unités que la trois portes, y compris les moteurs électriques.

La MINI à empattement long devrait donc également être proposée dans les variantes Cooper E de 184 ch et Cooper SE de 218 ch, avec une autonomie d'environ 200-220 km pour la première (avec une batterie de 40,7 kWh) et 400 km pour la seconde (avec une batterie de 54,2 kWh).

Nuova MINI 5 porte, le foto spia della possibile John Cooper Works

La gamme comprendra également des versions hybrides douces à essence, bien que nous n'ayons pas encore d'informations officielles sur ce groupe motopropulseur inédit. Enfin, les photos espion les plus récentes montrent une version sportive, peut-être la John Cooper Works : ce serait une première pour la cinq portes.

Le prix de base pourrait être légèrement supérieur à celui de la 3 portes et se rapprocher des 32/35 000 euros.