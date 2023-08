Nissan a lancé une campagne de teaser concernant un mystérieux modèle Nismo. La première est prévue pour le 8 août, de sorte qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir le véhicule.

La traduction du texte japonais accompagnant le teaser n'apporte pas d'indices supplémentaires sur le véhicule dont il s'agit. On peut y lire : "8/8 10:30 New model released" (8/8 10:30 Nouveau modèle commercialisé).

La gamme Nismo actuelle de Nissan comprend la Leaf, la Note Aura, la GT-R et la récente Z. Nous pouvons donc exclure que ce nouveau modèle soit l'un d'entre eux.

À en juger par l'apparence de la silhouette, ce véhicule est une berline ou une voiture à hayon. Les proportions ne semblent pas correspondre à un crossover ou à un utilitaire.

Il est très peu probable que ce véhicule soit la voiture de sport hybride Nismo. En 2022, le PDG de la société, Takao Katagiri, a déclaré que ce produit était en cours de développement, mais n'a pas fourni de détails spécifiques.

Le vice-président principal de Nissan pour la région Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie (AMIEO) a exprimé son intérêt pour la construction d'une voiture de sport électrique dotée de batteries à l'état solide. Il n'a toutefois pas donné de calendrier pour ce projet. L'entreprise ne prévoit pas de mettre cette technologie en production avant 2028.

Le Nismo Z est le dernier modèle à faire partie de cette branche sportive. Elle fait passer le V6 biturbo de 3,0 litres à 420 chevaux, soit un gain de 20 chevaux. La seule boîte de vitesses disponible est une automatique à neuf rapports. Un avant révisé et un aileron arrière sur toute la largeur ajoutent de la force d'appui et un style plus agressif. La suspension comporte des barres stabilisatrices modifiées, des amortisseurs réajustés et des ressorts plus rigides. Elle sera commercialisée à l'automne.