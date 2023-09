Qui a envie de faire une petite drag race ? Aux Pays-Bas, des passionnés ont enchaînés les confrontations à l'aéroport international de Breda, où a récemment eu lieu la troisième édition du rassemblement de voitures de Hart Voor Auto.

Ce clip partagé sur YouTube depuis la chaîne DutchMotorsport montre les moments forts de ces courses et que vous aimiez les supercars, les familiales ou encore les muscle cars, il y en a pour presque tout le monde.

De plus, dans un monde où les vidéos de voitures sur YouTube sont souvent accompagnées de voix off ou de morceaux de musique, ce clip représente plus de 18 minutes de pur son de moteur et certains d’entre eux créent une véritable symphonie de puissance. La seule chose qui manque dans cette collection est un moteur V12, mais honnêtement, vous ne vous en soucierez pas du tout une fois que vous aurez appuyé sur le bouton de lecture.

Galerie: Essai McLaren 720S

18 Photos

La grande confrontation

Nous serions ravis de décrire chaque course, mais il est largement préférable de lancer la vidéo afin de savourer ces duels. On peut cependant citer certains des concurrents en lice. La première course oppose une TT RS face à une Nissan Skyline R33 (il y a pire pour commencer). Vient ensuite une McLaren 720S qui fera face à un adversaire inattendu…

À partir de là, les choses vont se corser. Une Audi RS6 en livrée de police ainsi qu’une Porsche Panamera Sport Turismo vont débouler sur la piste ainsi que différents modèles de Corvette et de Mustang. On notera aussi la petite boulette du conducteur au volant d’une Audi RS3.

Il va être difficile de s’ennuyer face à tous ces modèles qui défileront les uns après les autres alors montez le son et profitez de l'action pendant que nous disons adieu à la saison des courses estivales…

Galerie: Audi RS3 2022