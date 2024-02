Grande nouvelle : Toyota a récemment dévoilé un Corolla Cross restylé, mais pour l'instant, il semble destiné uniquement au marché asiatique.

La filiale thaïlandaise de Toyota a partagé les détails du Corolla Cross proposé dans cette région du monde : il arbore une calandre en nid d'abeille et un bouclier avant doté de nouveaux phares à LED, en plus de quelques mises à jour à l'intérieur.

Il pourrait s'agir d'un aperçu de ce qui se passera avec le Corolla Cross vendu sur les autres marchés, bien que Toyota n'ait pas encore confirmé quoi que ce soit.

Nouveau visage

Regardons de plus près en quoi ce Corolla Cross diffère de l'ancien. La face avant présente un bouclier complètement différent et les grandes prises d'air angulaires orientées verticalement sont situées sous les phares redessinés, apportant une touche sportive. La calandre à mailles n'est plus aussi évidente et le motif hexagonal se fond dans la carrosserie en dessous d'une étroite bande reliant les phares. Il sépare également le bouclier supérieur du capot.

Tous ces changements extérieurs dévoilés en Thaïlande laissent présager un style avant unique pour toutes les motorisations, avec ou sans électrification.

L'intérieur pour la Thaïlande

À l'intérieur, le Corolla Cross thaïlandais dispose d'un tableau de bord numérique de 12,3 pouces en plus de l'écran tactile central de 10,1 pouces.

Les éventuelles modifications du groupe motopropulseur ne sont pas pertinentes, puisque la Thaïlande utilise le quatre cylindres de 1,8 litre de Toyota dans deux versions hybrides et une configuration non électrifiée. En Europe, en revanche, le Corolla Cross n'est disponible qu'en version hybride complète avec le moteur 1,8 litre de 140 ch ou le 2,0 litres de 197 ch, ce dernier étant également disponible avec une transmission intégrale électrique.

Ce qui nous amène à la grande question : ce Toyota Corolla Cross 2024 restylé est-il également destiné à d'autres marchés internationaux ? Le plus probable est que cette mise à jour stylistique ne soit réservée qu'à certains pays asiatiques, ce qui n'est pas rare dans la vaste gamme de Toyota.

Bref, il semble difficile qu'un nouveau modèle comme le Corolla Cross, qui se fait encore attendre en France, puisse déjà subir un restylage prématuré même sur le Vieux Continent.

Galerie: Toyota Corolla Cross 2024 (Thaïlande)