Pourquoi les voitures électriques ne percent pas aux États-Unis

Alors que la prise de conscience mondiale des problèmes environnementaux et de l'impact de l'homme sur la nature s'accroît, certaines sociétés sont encore plus réticentes à l'égard de ce changement inévitable. Les véhicules électriques ne sont pas la solution à tous les problèmes de pollution créés par les voitures à combustion, mais ils peuvent contribuer à réduire les émissions liées à la mobilité urbaine et rurale.

Elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, de sorte qu'une législation ne doit pas exclure d'autres solutions. En fin de compte, toute technologie utile devrait être la bienvenue.

Parmi les grandes économies où l'industrie automobile est un moteur essentiel de la richesse, on trouve les États-Unis et leur réticence à adopter les véhicules électriques. Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années, ces voitures restent un acteur mineur de l'industrie et ne décollent tout simplement pas en termes de ventes.

Pourquoi ? Voici les quatre raisons principales :

La société de consommation

Les véhicules utilitaires de sport (SUV) et les pick-up sont nés en Amérique. Le besoin de plus d'espace pour le chargement et l'habitacle et de plus de performances en dehors des villes les a rendus très populaires auprès des consommateurs américains. Les Américains aiment tout ce qui est grand : les centres commerciaux, les aéroports, les autoroutes, les parkings, les assiettes de nourriture, les tasses de café et, bien sûr, les véhicules.

Dans aucun autre pays, on ne trouve autant de gros véhicules qu'aux États-Unis. Par conséquent, les véhicules sont propulsés par de gros moteurs et ceux-ci sont fortement associés à l'essence. Il faut beaucoup de carburant pour déplacer des véhicules dont le poids moyen en 2023 était de 2 254 kg pour les SUV et de 2 649 kg pour les pick-up.

Les vastes ressources énergétiques disponibles aux États-Unis ont permis aux consommateurs de se déplacer sans se soucier de faire le plein. L'économie américaine repose largement sur l'industrie du pétrole et de l'essence, tout comme sa culture de consommation.

C'est pourquoi les muscle-cars, les pony-cars, les énormes camions, les grands monospaces et les SUV se sont développés plus qu'ailleurs. Il faut du temps pour changer cette mentalité d'accès facile à l'essence. Et il faut encore plus de temps pour passer de cette façon traditionnelle de conduire les voitures à une réalité totalement nouvelle, dans laquelle ce carburant n'est plus un protagoniste.

Prix à la pompe

La bonne position de l'économie américaine en ce qui concerne la disponibilité des sources d'énergie a un impact direct sur les prix de l'essence dans tout le pays. Le prix du carburant aux États-Unis reste beaucoup plus bas que dans de nombreux autres pays où les politiques gouvernementales de protection de l'environnement se traduisent par des taxes élevées sur les carburants.

En France, par exemple, le prix moyen d'un gallon d'essence (soit environ 3,7 litres) était de 7,50 dollars (soit 6,88 euros) en février 2024, contre seulement 3,49 dollars (soit 3,20 euros) aux États-Unis. En raison du coût relativement faible de l'utilisation d'un véhicule à moteur à combustion interne aux États-Unis, il n'existe actuellement pas d'incitation financière forte pour encourager les consommateurs à passer à l'électrique.

Les lois n'aident pas

En raison de la concurrence croissante de la Chine et de ses projets d'expansion mondiale, le gouvernement américain a commencé à prendre des mesures pour empêcher son arrivée ou la rendre plus difficile.

L'IRA (Inflation Reduction Act) vise à promouvoir la production locale de voitures électriques et de leurs composants. Malgré ses bonnes intentions pour l'économie américaine, cette loi met les fabricants locaux de BEV dans une position difficile.

En tentant d'éliminer la Chine de l'équation en ce qui concerne la production de batteries et les fournisseurs de métaux, l'IRA rend simplement plus difficile pour des entreprises comme Tesla, General Motors, Ford ou Volkswagen de produire localement, compte tenu des contraintes de la chaîne d'approvisionnement.

Le manque de matières premières compétitives pourrait faire de l'IRA un obstacle à la production de BEV pour les constructeurs automobiles américains. Une raison supplémentaire pour les consommateurs de retarder le passage des véhicules à moteur à combustion interne aux véhicules électriques.

2023 2024 2025 2027 40 % des matières premières de la batterie doivent provenir des États-Unis ou de pays avec lesquels l'Amérique a conclu un accord de libre-échange. Ne pas utiliser de composants de batterie fabriqués en Chine. Aucun métal de batterie n'est extrait ou traité en Chine. 80% des matières premières de la batterie doivent provenir des États-Unis ou de pays avec lesquels l'Amérique a conclu un accord de libre-échange.

Une controverse politique

Les citoyens américains se préparent à la campagne électorale qui désignera le prochain président. Les candidats les plus probables sont Donald Trump et Joe Biden, et les véhicules électriques sont appelés à devenir un sujet clé dans la bataille pour la Maison Blanche.

D'une part, l'administration actuelle tente de faire valoir les intérêts du pays auprès de l'IRA, d'autre part, une forte rhétorique associe automatiquement les BEV à la Chine. L'incertitude politique oblige certains constructeurs automobiles à retarder leurs plans d'électrification, ce qui envoie un message négatif aux clients potentiels des VE.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne JATO Dynamics.