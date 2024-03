"Le profil du futur". C'est ainsi qu'Alfa Romeo le définit dans le post Instagram où le constructeur italien montre le profil du Milano. Le B-SUV sera dévoilé le 10 avril, comme son nom l'indique, dans la ville de Milan, en Italie.

Il s'agit de l'une des nouveautés italiennes les plus attendues de l'année. Au cours des derniers mois, nous en avons déjà eu quelques aperçus à travers des photos espions et une vidéo officielle.

Le Milano, la première voiture électrique d'Alfa Romeo

Avec le Milano, Alfa Romeo revient sur le segment B après six ans d'absence. Il s'agit d'un retour sous la forme d'un SUV et le Milano, qui devrait mesurer environ 4 mètres de long, se positionne en dessous du Stelvio et du Tonale. Sur l'image diffusée sur Instagram, on voit clairement le profil, mais aussi quelques détails des blocs optiques arrière, qui sont éclairés.

La ligne, arrondie, est décrite comme "du futur" car le Milano sera le précurseur des prochaines nouveautés d'Alfa Romeo. Elle est la première voiture électrique du Biscione et, bien qu'elle soit apparentée à la Jeep Avenger et à la Fiat 600, elle représente un tournant dans l'électrification de la gamme.

La lumière qui s'allume et s'éteint dans la vidéo teaser attire précisément l'attention sur l'énergie électrique. En arrière-plan, on aperçoit la ville de Milan, d'où le B-SUV tire son nom, qui a été utilisé par le passé pour l'Alfa Romeo 75 en Amérique du Nord.

Ce que nous savons de lui

La présentation officielle du Milano est désormais très proche, mais le teaser nous donne l'occasion de rappeler tout ce que nous savons déjà. Par exemple, en regardant les photos espions, nous avons vu que le classique Trilobo Alfa Romeo pourrait être placé sur le dessus du capot et que les blocs optiques à LED sont très similaires à ceux du Tonale et du Stelvio.

Quant à l'intérieur, les esquisses suggèrent un style typiquement Alfa, avec une instrumentation héritée (peut-être) du Tonale.

Alfa Romeo Milano, la première photo Alfa Romeo Milano, les croquis intérieurs

Le moteur électrique devrait être le même que celui de la Jeep Avenger et de la Fiat 600 (pack de batteries de 54 kWh et environ 400 km d'autonomie déclarée, WLTP). Par la suite, des versions pourraient arriver avec le moteur essence 1.2 3 cylindres turbo de 100 ch, disponible aussi bien en version thermique qu'en version mild hybrid. Mais pour toutes les confirmations, il faudra attendre encore un peu. Continuez à nous suivre, rendez-vous le 10 avril !