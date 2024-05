Dites bonjour au module acoustique sonore de Porsche, ainsi nommé pour lui donner un nom humain qui correspond à son apparence. SAM a été créé en 2015 pour aider Porsche à évaluer le bruit dans ses véhicules, un processus devenu plus critique à mesure que la révolution électrique s'installe. Affiner une note d'échappement est une chose, mais toutes sortes de sons surgissent lorsqu'il n'y a pas de moteur à combustion interne émettant un vrombissement constant en arrière-plan.

À cette fin, Porsche affirme que SAM possède toutes les parties nécessaires à une tête. Cela n’inclut pas les orbites ni le nez, mais il y a des oreilles. Chacun possède son propre microphone et son propre préampli pour enregistrer le bruit, ce qui donne à SAM la possibilité d'entendre une plage allant jusqu'à 130 dB. Cela donne à Porsche une deuxième paire d’oreilles humaines pour tout évaluer, des clics silencieux sur les boutons aux systèmes d’échappement rauques à six cylindres plats.

Sam : l'oreille à tout faire

Voici ce qu'a déclaré David Sadowski, ingénieur acoustique chez Porsche, au sujet de Sam :

"Nous disposons naturellement d'un système de mesure binaural dans nos écouteurs, que nous portons en tant que testeurs humains. Mais Sam nous permet d'embarquer une paire d'oreilles supplémentaires pour chaque test et de placer cette paire à un autre endroit de la voiture, par exemple sur le siège arrière."

SAM est utilisé à la fois en laboratoire et sur la route et il parcourt plus de 1900 km par an. Nous pouvons imaginer certaines des interactions hilarantes entre les ingénieurs Porsche et les voyageurs confus résultant de ces expériences. Néanmoins, ce travail constitue une partie importante des efforts de Porsche visant à maintenir le son comme élément essentiel de son expérience de conduite face à l'afflux de véhicules électriques. Sadowski conclut :