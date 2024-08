Longueur : 4,190 mètres

Largeur : 1,830 mètre

Hauteur : 1,550 mètre

Empattement : 2,550 mètres

Capacité de bagages : 402/994 litres (317/909 litres pour 4WD)

C'est le plus petit de tous les modèles Lexus et l'une des rares voitures haut de gamme du segment B sur le marché. Il s'agit du LBX, le crossover entièrement hybride (également à quatre roues motrices) basé sur l'architecture de la Toyota Yaris Cross.

Par rapport à sa "cousine", le Lexus mise toutefois sur des finitions de haut niveau et une expérience de conduite encore plus confortable. Et pour ce qui est de l'aspect pratique ? Découvrons ses chiffres.

Dimensions du Lexus LBX

Comme nous l'avons dit, le LBX est la Lexus la plus compacte du moment, grâce à une longueur de 4,19 m qui lui permet de s'adapter avant tout à l'environnement urbain.

Lexus LBX

La largeur est un peu plus exigeante (1,83 m), tandis que la hauteur est de 1,55 m. L'empattement est étroit, avec une distance roue à roue de seulement 2,55 m.

Lexus LBX, habitabilité et compartiment à bagages

Si l'habitabilité est très bonne à l'avant, la Lexus LBX doit faire quelques compromis à l'arrière. Les personnes de grande taille, en particulier, n'ont pas beaucoup d'espace pour leurs genoux, tandis qu'au milieu, on est à l'étroit. Bien qu'il n'y ait pas de bouches d'air conditionné dans l'accoudoir central, les personnes assises à l'arrière disposent de deux prises USB de type C. Le coffre a une capacité de 402 litres.

Le coffre du Lexus LBX

Le volume du coffre est de 402 litres au départ, et passe à 317 litres sur les versions à transmission intégrale du LBX. Le coffre est bien fini, mais son fond est un peu inégal. La hauteur du plancher n'est pas réglable, mais le porte-bagages peut être commodément rangé sous les bagages pour augmenter l'espace total.

On trouve également une série d'anneaux de chargement et une prise 12V. En rabattant les sièges arrière en mode 60:40, le volume total atteint 1 000 litres.

Lexus LBX, des concurrents aux dimensions similaires

Il n'est pas facile de trouver des concurrents directs au Lexus LBX, du moins en termes de motorisation et de positionnement premium.

Parmi eux, les plus proches sont le Nissan Juke (également disponible avec des moteurs full hybrides) et le Volvo EX30 (un modèle premium, mais exclusivement électrique). Pour le reste, voici quelques-uns des modèles du segment B les plus vendus, à titre de référence.