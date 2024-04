Il serait dommage que Toyota ne mette pas son puissant moteur trois cylindres dans d'autres voitures que les GR Yaris et GR Corolla. Il semble que le troisième modèle à recevoir le moteur turbo de 1,6 litre pourrait troquer le badge Toyota pour un logo Lexus. Dévoilée sous forme de concept au Salon de l'Automobile de Tokyo, la LBX Morizo RR a de fortes chances d'être produite en série.

Le petit crossover Lexus équipé du minuscule mais puissant G16E-GTS est pratiquement confirmé pour être commercialisé sur certains marchés. Le magazine Drive s'est entretenu avec le PDG de Lexus Australie, John Pappas, qui a déclaré que la LBX Morizo RR a de fortes chances d'entrer en production. Il a toutefois ajouté que le puissant dérivé de la LBX basée sur la Yaris Cross n'avait pas encore reçu le feu vert.

Si la Yaris Cross a donné naissance à un dérivé GR Sport, ce n'est qu'un spectacle sans plus. La LBX la plus sexy présentée au début de l'année au Japon était équipée du moteur de 300 chevaux de la GR Corolla, ainsi que du couple de 400 Nm de la Corolla GR Morizo Edition. La LBX plus puissante est équipée d'une nouvelle boîte de vitesses automatique à huit rapports et convertisseur de couple, empruntée à la Yaris GR 2024.

Le magazine australien Drive souligne que le président de Toyota, Akio Toyoda, a déjà été entendu dire que la LBX Morizo RR serait commercialisée plus tard en 2024. Fait amusant, l'ancien PDG de la société est connu sous le surnom de "Morizo" lorsqu'il est assis derrière le volant. Si elle est approuvée, cette version musclée sera plus de deux fois plus puissante que la LBX classique, qui se contente des 134 ch de son moteur hybride de 1,5 litre.

Le nouveau centre R&D au Japon, dont l'intérieur a été conçu pour imiter la voie des stands du Nürburgring, est l'endroit où les futurs modèles GR (et Lexus) sont développés. Cela nous permet d'espérer d'autres voitures de la marque Gazoo Racing. Le même Akio Toyoda a fait allusion à la fin de l'année dernière à la renaissance de la Celica. Plus tôt en 2023, Koji Sato, président de Toyota, a également laissé entendre qu'il aimerait voir un modèle de huitième génération. En attendant, le concept FT-Se est une fenêtre sur l'avenir d'une voiture de sport électrique de type MR2.