Mercedes a récemment promis de lancer plus de voitures V8 avec le badge AMG et il semble que la CLE63 soit la prochaine. Une nouvelle vidéo prise sous le soleil d'Espagne montre des prototypes de la version haut de gamme CLE en version coupé avec des parties avant et arrière camouflées. Même avec la vidéo en sourdine, on peut facilement deviner qu'il ne s'agit pas de la " 53 " grâce aux quatre sorties d'échappement rectangulaires, alors que la version AMG de moindre qualité a des embouts ronds.

Tout aussi évident est le grognement distinctif généré par ce qui est probablement un moteur V8. La rumeur veut que Mercedes-AMG ait eu l'intention d'intégrer le groupe motopropulseur hybride rechargeable à quatre cylindres de la C63 dans la CLE63. Cependant, en raison de la faible demande pour la berline et le break C63, les plans ont changé. Le coupé et le cabriolet CLE63 seraient désormais équipés d'un V8 biturbo de 4,0 litres doté d'une assistance mild-hybrid.

Quoi qu'il en soit, ce moteur semble certainement plus puissant qu'un petit quatre cylindres. Changer de moteur aussi tardivement dans la phase de développement risque de s'accompagner d'un handicap en termes de puissance. La CLE63 devrait désormais développer 585 ch au lieu des 671 ch de la C63. Cependant, cette puissance serait disponible en permanence, ce qui n'est pas le cas de la C63 ou du GLC63.

De toute façon, il aurait été bizarre de mettre un moteur à quatre cylindres dans la 63 alors que le modèle inférieur 53 qui a déjà été révélé est équipé d'un moteur à six cylindres en ligne. Certes, le vaisseau amiral aurait eu plus de puissance, mais les amateurs sont toujours très intéressés par le type de moteur. Malheureusement, il est trop tard pour que la C63 récupère son V8 puisque cette voiture est déjà sortie.

Au-delà de la forme des embouts d'échappement et du bruit du moteur, il y a un autre détail intéressant que nous avons relevé. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de trappe à carburant sur l'aile arrière côté conducteur ? Les C63 et GLC63 en ont une pour le port de charge. Ce n'est pas le cas ici, nous pensons donc fortement que ces prototypes ne sont pas des hybrides rechargeables.

Si le moteur a effectivement été changé, la logique veut que le lancement sur le marché ait pu être repoussé pour mener des développements et des tests supplémentaires. Mercedes n'est pas pressée de dévoiler la voiture puisque la CLE53 a moins d'un an. Les modèles 63 complets devraient être commercialisés plus tard, en 2025.