De 0 à 100 000 000 de voitures produites en seulement 57 ans. C'est l'histoire de Hyundai Motor Company, qui a célébré ce jalon lors d'une cérémonie spéciale organisée ces derniers jours dans son usine d'Ulsan, en Corée du Sud. Un lieu choisi tout sauf par hasard, puisque dans la culture sud-coréenne, la ville est considérée comme l'un des centres historiques les plus importants pour l'industrie automobile du pays.

Mais quelle a été la cent millionième Hyundai produite ? Une Ioniq 5, livrée directement au client par l'entreprise.

50 millions au cours des 11 dernières années

La croissance de Hyundai, qui possède également des usines de production en Turquie, en Inde, aux États-Unis et en République tchèque, s'est principalement produite au cours des 11 dernières années. Comme l'indique la marque elle-même, les 50 millions de véhicules produits ont été célébrés en 2013, tandis qu'un nombre équivalent de 50 millions a été produit au cours de la période restante.

Hyundai Tucson, l'un des modèles les plus vendus du constructeur coréen en Europe

Des résultats importants pour la marque coréenne, auxquels ont également contribué la naissance de la marque Genesis et, surtout, les voitures de sport de la marque N. De la i30 N à la Ioniq 5 N électrique, en passant par une petite bombe comme la i20 N, la division haute performance de la marque est rapidement entrée dans le cœur des passionnés, en se concentrant sur des voitures puissantes qui sont, avant tout, amusantes à conduire.

Les prochaines étapes

Et à quoi ressembleront les 100 millions de Hyundai à venir ? Beaucoup d'entre elles seront hybrides et électriques. En fait, la société a récemment déclaré qu'elle avait l'intention d'étendre sa gamme de modèles hybrides à 14 voitures au cours des prochaines années.

Motor1.com Hyundai Ioniq 6 N, rendu par Motor1.com

En ce qui concerne les voitures électriques, l'une des nouveautés les plus intéressantes est l'arrivée de la Ioniq 6 N, la variante la plus "agressive" de la berline à batterie, prévue pour fin 2025 (quelques mois après le restylage de la Ioniq 6). Globalement, la marque vise à vendre 5,55 millions de voitures par an d'ici 2030.