Il y a quelques années, Ford a décidé de supprimer les Fiesta, Focus, Fusion et Taurus aux États-Unis, ce qui n'a pas manqué d'en faire sourciller plus d'un. La même chose s'est produite en Europe, où la Fiesta et la Mondeo ont été progressivement retirées du marché, tandis que la Focus sera mise au rancart en 2025. Pourquoi l'Ovale bleu se débarrasse-t-il de ses voitures ? Parce qu'il veut "sortir du secteur des voitures ennuyeuses pour entrer dans celui des véhicules emblématiques".

C'est ce qu'a déclaré le PDG Jim Farley au magazine britannique CAR lors d'une récente interview au cours de laquelle il a admis que ces voitures "étaient aimées par de nombreux clients". Bien qu'elles soient raisonnablement populaires, le patron de Dearborn estime qu'il ne vaut pas la peine de consacrer plus d'argent à des voitures comme la Fiesta, la Focus et la Mondeo, plutôt qu'à des véhicules utilitaires, par exemple.

Il n'est malheureusement pas prévu de remplacer directement ces voitures. Au lieu de cela, Ford espère faire bouger les choses avec deux SUV électriques basés sur Volkswagen. Reposant sur la plateforme MEB, l'Explorer et la Capri sont étroitement liés à l'ID.4 et à l'ID.5, respectivement. Le crossover Puma, qui connaît un grand succès, est sur le point de donner naissance à un dérivé purement électrique. Malgré l'offensive zéro émission, Ford Europe a récemment renoncé à son projet de passer au tout électrique à partir de 2030.

Quant aux véhicules "emblématiques" mentionnés par Farley, il faisait référence à des véhicules tels que le Bronco, la Mustang et le Raptor. La "pony car" donne à Ford la certitude qu'il "peut affronter Porsche avec la Mustang" et, pour ce faire, il a l'intention d'investir davantage dans l'avenir. La GTD en est la preuve. Les dirigeants ont expliqué que les véhicules de passionnés ont toujours été une "activité secondaire" qui n'a jamais été véritablement financée, mais qu'ils deviennent désormais "notre activité".

Mais l'élimination de ces voitures "ennuyeuses" place le groupe Volkswagen, Toyota, Stellantis et Hyundai-Kia dans une bonne position puisque ces géants de l'automobile continuent de produire des voitures ordinaires. Comme nous l'avons déjà signalé, les ventes de Ford en Europe s'effondrent. En juin, elles ont baissé de 16,9 % dans l'Union européenne, l'AELE et le Royaume-Uni. La part de marché est ainsi passée de 4,1 % à 3,3 %.

Au premier semestre 2024, les trois modèles les plus vendus en Europe n'étaient pas des SUV. Au moins en Europe, Ford prend de gros risques en limitant sa gamme de voitures particulières à la Puma, au Kuga, à la Mustang Mach-E, à quelques VE liés à VW et à la Mustang, qui sera certainement un produit de niche. Nous excluons déjà la Focus parce que l'usine de Saarlouis en Allemagne cessera sa production l'année prochaine.

Bien sûr, les ventes sont une chose et les marges bénéficiaires en sont une autre. Cependant, le fait de ne pas proposer une voiture "ennuyeuse" et de laisser les concurrents s'emparer de toute la demande laisse perplexe.