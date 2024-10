Depuis un certain temps, les rumeurs concernant une Corvette hors normes se succèdent. Aux États-Unis, il est certain que Chevrolet travaille sur quelque chose d'encore plus sensationnel que l'hybride E-Ray et la ZR1. Certains médias spéculent même que ce modèle à la frontière entre la supercar et l'hypercar s'appellera "Zora", en hommage à Zora Arkus-Duntov, le "papa" de la Corvette.

Aperçue sur le circuit du Nürburgring ces dernières semaines, avec un camouflage épais qui cache encore ses détails, voici à quoi elle pourrait ressembler.

La plus agressive de tous les temps

Notre rendu tente de donner une forme définitive à la Zora aperçue sur la vidéo d'espionnage de l'Enfer vert. Ce qui devrait caractériser cette Corvette spéciale est un kit de carrosserie encore plus aérodynamique, avec un splitter proéminent, une voie plus large et un aileron arrière fixe.

Il devrait également y avoir divers inserts en fibre de carbone et des jantes en alliage léger pour réduire la prise de poids et donner à la Chevrolet un look exclusif.

Motor1.com Chevrolet Corvette Zora (2025) rendu par Motor1.com

L'exemplaire repéré au Nürburgring, capturé dans une vidéo d'espionnage par CarSpyMedia, était clairement équipé d'éléments électriques, comme le confirme l'autocollant jaune indiquant la présence d'une batterie haute tension. En outre, le système de refroidissement et d'autres détails rappellent des solutions déjà vues sur la Corvette E-Ray, suggérant une étroite parenté technique entre les modèles.

Le V8 rencontre l'électrique

Si les 1 078 ch de la ZR1 semblaient déjà extrêmes, la Zora pourrait aller plus loin et atteindre des niveaux sans précédent. Selon les premières rumeurs, cette version pourrait combiner un V8 biturbo de 5,5 litres et un moteur électrique, dépassant aisément les 1 200 ch.

Si les 1 078 ch de la ZR1 sont combinés aux quelque 160 ch supplémentaires du moteur électrique de la E-Ray, la puissance totale pourrait atteindre 1 238 ch. Toutefois, en affinant encore le système hybride, la Zora devrait atteindre des chiffres encore plus élevés.

Bien qu'il n'y ait pas encore d'informations officielles en provenance des États-Unis, il est plausible que la nouvelle Chevrolet soit dévoilée d'ici 2025, avec un prix estimé entre 200 000 et 250 000 euros.