Volkswagen se prépare bel et bien à fermer trois usines allemandes

Volkswagen entend fermer au moins trois usines en Allemagne, licencier des dizaines de milliers de salariés et réduire de façon permanente les effectifs des usines restantes dans le pays.

La nouvelle, rapportée par Reuters, a été confirmée par la présidente du comité d'entreprise elle-même, Daniela Cavallo, qui, devant les salariés de Wolfsburg, a réaffirmé que la direction de Volkswagen était « absolument sérieuse » et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une action de l'entreprise visant à saboter les négociations collectives.

Le fossé se creuse entre les salariés et l'entreprise

Daniela Cavallo n'a pas précisé de quelles usines il s'agissait, ni le nombre exact de suppressions de postes au sein de Volkswagen, qui compte aujourd'hui près de 300 000 salariés, mais il a ajouté : « Il s'agit du plan de l'Allemagne pour l'avenir :

"C'est le plan du plus grand groupe industriel allemand de commencer la cession dans son pays d'origine, l'Allemagne."

Daniela Cavallo, présidente du comité d'entreprise de Volkswagen

La représentante des salariés, qui sont unis depuis des semaines dans un bras de fer avec le groupe allemand contre les réductions annoncées, a également déclaré que les parties sont d'accord sur la nature des problèmes auxquels Volkswagen est confronté, mais qu'elles sont très éloignées sur les réponses à y apporter.

Les salariés suspendent la production dans 11 usines Volkswagen

Par conséquent, comme le rapporte Automotive News Europe, les salariés de Volkswagen ont suspendu la production dans onze usines allemandes pour manifester contre les réductions. Cela marque le début d'une semaine difficile dans les relations entre l'entreprise et les salariés, qui culminera le 30 octobre avec la publication des résultats du troisième trimestre 2024, qui pourraient montrer une nouvelle baisse des ventes et des bénéfices.

Selon le journal économique allemand Handelsblatt, les coupes prévues par Volkswagen comprennent une réduction de 10 % des salaires et un arrêt des augmentations salariales pendant deux ans, des manœuvres dont Volkswagen avait besoin pour économiser 4 milliards d'euros.