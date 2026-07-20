BYD devient le partenaire automobile officiel du Paris Saint-Germain jusqu’en 2029

BYD et le Paris Saint-Germain ont annoncé la signature d’un partenariat mondial jusqu’en juin 2029. Dans le cadre de cet accord, conclu pour une durée de trois saisons, BYD devient le partenaire automobile officiel du club parisien.

Le partenariat prévoit la mise en œuvre de campagnes internationales, la production de contenus mettant en avant les équipes masculine et féminine du Paris Saint-Germain, ainsi que des opérations destinées aux supporters. BYD bénéficiera également d’une visibilité au Parc des Princes. Des véhicules BYD et DENZA, la marque premium du groupe, seront utilisés dans le cadre des activités du club.

Les deux organisations indiquent partager une volonté commune de mettre l’innovation au cœur de leur développement et de renforcer leur présence à l’international.

Stella Li, vice-présidente exécutive de BYD, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer au Paris Saint-Germain, un club devenu un symbole mondial d’excellence, d’ambition et d’innovation. Chez BYD, nous partageons la même volonté de repousser les limites, de faire progresser l’innovation et de créer des liens avec les publics grâce à la technologie. »

Le partenariat entre BYD et le Paris Saint-Germain s'inscrit dans une stratégie largement adoptée par les constructeurs automobiles, qui utilisent les grands clubs européens comme vitrines de leur image de marque et de leurs technologies.

Parmi les collaborations les plus anciennes figure celle entre Audi et le Bayern Munich. Le constructeur allemand est partenaire du club bavarois depuis le début des années 2000 et en est également actionnaire minoritaire. Ce partenariat, prolongé jusqu'en 2029, prévoit notamment la mise à disposition de véhicules aux joueurs et au staff, ainsi que de nombreuses opérations de communication.

En Espagne, Cupra est le partenaire automobile et mobilité du FC Barcelone depuis 2019. Les deux marques collaborent sur des actions de communication, des lancements de véhicules et des projets liés à la mobilité urbaine.

D'autres constructeurs entretiennent également des liens historiques avec certains clubs. Volkswagen reste étroitement associé au VfL Wolfsburg, créé en 1945 pour les salariés du constructeur, tandis que le groupe Stellantis conserve un ancrage fort avec la Juventus Turin via la famille Agnelli, principal actionnaire du constructeur et du club.