Dans ce test de consommation, on essaie une Mercedes-Benz qui obtient une fois de plus de bons résultats sur notre trajet. C'est au tour de la Mercedes CLA 250 e Shooting Brake, qui associe le moteur essence 1.3 turbo et le moteur électrique pour développer un total de 218 ch.

L'hybride rechargeable allemand parvient à atteindre une consommation moyenne de 3,80 l/100 km (26,32 km/l). Sur notre trajet de 360 km, nous n'avons dépensé que 25,48 euros (21,01 euros d'essence et 3,47 euros d'électricité).

Un classement respectable

En comparant cette CLA Shooting Brake à d'autres PHEV, on se rend vite compte que l'Allemande a une place de choix dans notre classement. Ce n'est pas la voiture la plus économique, mais elle tend à s'en rapprocher. Le Ford Kuga 2.5 PHEV a enregistré les mêmes consommations, les Mercedes B 250 e et A 250 e ont toutefois fait mieux, avec 3,55 l/100 km pour la Classe B et seulement 3,00 l/100 km pour la Classe A.

Un peu plus bas dans le classement, on retrouve la Skoda Superb iV (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) et la Renault Megane Estate E-Tech 160 (4,75 l/100 km - 21,0 km/l). Il y a aussi le Mercedes GLA 250 e qui dispose pourtant du même groupe motopropulseur que le CLA (5,10 l/100 km - 19,6 km/l).

Le confort avant tout

La voiture testée est bien lotie avec sa finition AMG Line. Elle dispose du toit ouvrant panoramique, d'une peinture métallisée, du système MBUX, d'un hayon électrique et d'importantes aides à la conduite.

En usage quotidien on peut apprécier, outre son efficacité, une bonne qualité perçue, un confort de très bon niveau, les nombreux équipements utiles pour la sécurité et la capacité du coffre. En revanche, certaines de ses concurrentes ont des transmissions bien plus réactives et rapides.

Une autonomie électrique de plus de 60 km

Comme nous l'avons mentionné, l'efficacité de la Mercedes CLA hybride rechargeable, même dans sa version Shooting Brake, est constante dans toutes les situations de conduite. La batterie de 15,6 kWh permet de couvrir facilement 60 km entre deux recharges, mais avec un peu plus d'attention au style de conduite, vous pouvez rouler encore plus.

Les Consommations avec la batterie pleine

Urbain : 21,0 kWh/100 km (4,7 km/kWh)

73 km d'autonomie

21,0 kWh/100 km (4,7 km/kWh) 73 km d'autonomie Autoroute : 23,0 kWh/100 km (4,3 km/kWh)

67 km d'autonomie

23,0 kWh/100 km (4,3 km/kWh) 67 km d'autonomie Eco-conduite : 13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh)

118 km d'autonomie

13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh) 118 km d'autonomie Consommation maximale : 60,1 kWh/100 km (1.6 km/kWh)

24 km d'autonomie

Une autonomie toujours correcte

Lorsque la batterie est déchargée, le CLA Shooting Brake hybride rechargeable parvient encore à maintenir sa consommation dans des limites acceptables, la plupart du temps autour de 6 litres aux 100 kilomètres. Cela signifie que, même si le réservoir a été réduit à 35 litres, il n'y a aucun problème d'autonomie qui est d'environ 500 km.

Les consommations avec la batterie à plat

Urbain : 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

553 km d'autonomie

6,3 l/100 km (15,8 km/l) 553 km d'autonomie Mixte urbain et extra-urbain : 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

570 km d'autonomie

6,1 l/100 km (16,3 km/l) 570 km d'autonomie Autoroute : 6,5 l/100 km (15,1 km/l)

528 km d'autonomie

6,5 l/100 km (15,1 km/l) 528 km d'autonomie Eco-conduite : 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

920 km d'autonomie

3,8 l/100 km (26,3 km/l) 920 km d'autonomie Consommation maximale : 28,9 l/100 km (3,4 km/l)

119 km d'autonomie

Fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Emission CO2

(NEDC2) Emission CO2

(WLTP) Mercedes CLA 250 e Shooting Brake Hybride 118 kW Euro 6d-ISC-FCM 33 g/km 27 g/km

Données

Modèle : Mercedes CLA 250 e Shooting Brake AMG Line

Prix de base : 48'749 euros

Date de l'essai : 02/04/2021

Météo (départ/arrivée) : Soleil, 24°/Soleil, 24°

Prix ​​du carburant : 1,609 euro/l (essence) - 0,2226 euro/kWh (électricité)

Nombre de kilomètres parcourus : 977 km

Kilométrage au début de l'essai : 4027 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 82 km/h

Pneumatiques : Pirelli Winter Sottozero 3 - 225/45 R18 91H M+S MO (Etiquette UE: C, B, 71 dB)

Consommations

Moyenne réelle : 3,80 l/100 km (26,32 km/l)

Ordinateur de bord : 3,6 l/100 km

À la pompe : 4,0 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépenses réelles : 25,48 euros (22,01 euros d'essence + 3,47 euro d'électricité)

Dépenses mensuelles : 48,91 euros (800 km par mois) *

Combien de kilomètres pour 20 € ? 327 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 921 km

* Sans compter les frais en électricité