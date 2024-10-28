Audi RS 3 (2024), toujours 400 ch mais plus rapide !

L'Audi RS 3 est depuis des années l'une des références parmi les voitures de sport compactes, un segment de la voiture à hayon haute performance qui a connu une montée en puissance fulgurante ces dernières années. Le dernier restylage en est la preuve, puisqu'avec le même moteur - toujours le glorieux cinq cylindres de 400 ch - elle a abaissé de cinq secondes le record du tour sur piste sèche au Nürburgring, un résultat dû en grande partie à l'optimisation électronique.

Cependant, la mise à jour ne concerne pas seulement les performances, mais aussi le design : de l'extérieur, la voiture est plus méchante, tandis qu'à l'intérieur, un nouveau volant et des sièges en fibre de carbone font leur apparition. Pour la tester, nous nous sommes rendus sur le spectaculaire circuit de Castellolì, en Espagne, près de Barcelone : voici à quoi elle ressemble et à quelle vitesse elle roule.

Extérieur | Intérieur | Conduite | Prix

Audi RS 3 Sportback : extérieur

Restylée, l'Audi RS 3 n'a subi aucun changement et a été actualisée dans les moindres détails. À l'avant, la calandre hexagonale est désormais plus large et le cadre a également été retravaillé. Le splitter est plus prononcé et, avec les nouveaux profils latéraux verticaux, la voiture paraît encore plus large. Le pare-chocs arrière et le diffuseur ont également été modifiés, ce dernier étant immédiatement reconnaissable au réflecteur central qui rappelle les Formule 1. Les phares ont une nouvelle signature lumineuse, celle de l'avant pouvant être personnalisée via l'écran central d'infodivertissement.

Audi RS 3 Sportback (2024) Audi

Le restylage s'accompagne d'une nouvelle couleur Audi Exclusive, le gris mat que vous pouvez admirer en faisant défiler les photos ci-dessous, qui élargit la palette dans laquelle nous trouvons le vert Kyalami, le gris Kemora, le bleu Ascari et le rouge Progressive confirmés. Les jantes sont de 19' à 5 branches en standard, mais si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour les 19' à 10 branches brunies qui ont fait leurs débuts sur la dernière - et limitée - RS 3 Performance. Selon la liste des prix, il est possible de personnaliser davantage la voiture, en optant pour un ensemble de garnitures en noir brillant ou même en carbone à la place du gris satiné standard.

Audi RS 3 Sportback : Intérieur

À l'intérieur, le restylage introduit plusieurs nouveautés : les plus évidentes sont le volant à trois branches de forme carrée - les parties supérieure et inférieure de la jante sont « découpées » - qui peut être revêtu de cuir ou de microfibre Dinamica, et les sièges en forme de coquille avec des dossiers en fibre de carbone, des logos RS sous les appuis-tête et eux aussi revêtus de microfibre et de cuir. L'habitacle peut ensuite être personnalisé avec des inserts et des couleurs en fibre de carbone, en jouant avec l'éclairage d'ambiance ou en choisissant l'un des nombreux packs Design qui introduisent des notes de couleur dans l'intérieur pour faire écho à la couleur de la carrosserie extérieure.

Audi RS 3 Sportback (2024) Audi

En ce qui concerne l'équipement technologique, l'équipement de série comprend l'Audi virtual cockpit plus l'instrumentation numérique avec un écran de 12,3 pouces, qui dispose de nouveaux graphiques et écrans dédiés à cette version RS pour garder les paramètres de la voiture sous contrôle, et l'écran central de 10,1 pouces connecté au réseau et compatible avec Spotify et Amazon music en plus des systèmes de mirroring Apple CarPlay et Android Auto.

Audi RS 3 Sportback : Conduite

Certains s'ennuient à tourner en rond, mais pour beaucoup, sortir de chez soi est toujours une expérience passionnante. Le monde est beau parce qu'il est varié, il y a ceux qui préfèrent la conduite sale et ceux qui essaient de gagner des secondes tour après tour à la recherche de la ligne parfaite. Pour cette deuxième catégorie, je pense que l'Audi RS 3 est l'une des meilleures voitures. Compacte, agile, puissante et dotée d'une transmission intégrale qui lui permet de rester collée au sol, mais aussi de dériver.

Audi RS 3 Sportback (2025) Audi

S'il s'agit d'un restylage, le moteur sous le capot reste inchangé, toujours le même, l'emblématique cinq cylindres de 2,5 litres de 400 ch et 500 Nm de couple maximum capable de la faire passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 290 km/h. La boîte de vitesses est également la même, la S tronic automatique à double embrayage à sept rapports, tout comme la transmission intégrale qui, en mode Performance ou Torque Rear, permet de déclencher un survirage plus ou moins important en canalisant le couple arrière sur la roue située à l'extérieur de la courbe et en freinant l'avant à l'intérieur.

C'est précisément cet artifice qui lui permet d'être plus rapide que le pré-stylage, l'optimisation de la répartition du couple sur les différents essieux ayant apporté une plus grande rapidité dans les phases de virage et de sortie de virage. D'autres innovations concernent la gestion des modes de conduite, il y a plus de différence entre le mode relax et le mode plus agressif, et le son de l'échappement qui est plus incisif et persistant grâce à de nouvelles soupapes à ouverture variable.

Audi RS 3 Sportback (2024) Audi

Pour le reste, la RS 3... est la RS 3. Le réglage électronique avec des amortisseurs bi-chambres (l'un gère la phase de détente, l'autre la phase de compression) est équilibré, solide sur circuit en limitant les transferts de charge et assez confortable sur route - toujours compte tenu de la catégorie de la voiture - dans l'absorption des bosses. La direction est rapide, avec juste ce qu'il faut de charge et assez directe, et permet des entrées en virage fulgurantes sans sous-virage, grâce notamment aux pneus avant plus grands que ceux de l'arrière, 265 contre 245.

Au cours de cet essai, nous avons eu l'occasion de conduire la RS 3 non seulement sur circuit, mais aussi sur route, un environnement dans lequel elle a confirmé ses qualités de voiture polyvalente. Mais ce n'est qu'un avant-goût de l'essai : pour la voir en action et entendre le son, vous pouvez cliquer sur la vidéo en couverture ci-dessus !

Audi RS 3 Sportback: Prix

La nouvelle Audi RS 3 arrivera chez les concessionnaires au premier trimestre 2025, à partir de 75 600 euros pour la Sportback et 77 000 euros pour la Sedan.