BYD Atto 2 hybride rechargeable (2026) : l’essai de consommation réelle

Parmi les nouveaux SUV compacts à motorisation hybride rechargeable, la chinoise BYD Atto 2 DM-i se distingue également. Longue de 4,33 mètres, elle associe un classique moteur essence 1.5 électrifié de 212 ch, une transmission aux roues avant et une batterie de 18 kWh qui promet une bonne autonomie électrique.

L’Atto 2 hybride rechargeable tient en partie ses promesses puisque, lors de mon essai de consommation réelle, j’ai relevé une moyenne de 4,15 l/100 km et un coût de 32,48 euros

(27,62 euros d’essence + 4,86 euros d’électricité) pour l’énergie nécessaire au trajet de 360 km entre Rome et Forlì. En quittant Rome, j’ai parcouru 96 km en mode électrique avant le passage automatique en mode hybride.

BYD Atto 2 : les données

Version BYD Atto 2 DM-i Boost Prix de base 30 100 euros Date de l'essai 10/07/2026 Météo (départ / arrivée) Ciel dégagé, 37 °C / Ciel dégagé, 33 °C Prix du carburant 1,849 euro/l (essence)

0,27 euro/kWh (électricité) Kilométrage total au début de l'essai 6 126 km Kilométrage total à la fin de l'essai 8 110 km Vitesse moyenne Rome - Forlì 68 km/h Pneus Hankook iON GT SUV

215/60 R17 96H

(Étiquette UE : A, B, 68 dB)

BYD Atto 2 : sa consommation

Pour analyser en détail la consommation dans les conditions d’utilisation les plus courantes de la BYD Atto 2, on peut commencer par les essais avec la batterie chargée, qui m’ont permis de parcourir au minimum 75 km en électrique, avec plus de 110 km dans des conditions extra-urbaines idéales. Dommage que la recharge en courant continu ne soit pas disponible et que la recharge en courant alternatif soit limitée à 6,6 kW.

BYD Atto 2 DM-i, l'essai sur route Photo : BYD

Les consommations d’essence observées lors des essais batterie déchargée ne sont pas inquiétantes et n’augmentent réellement que sur autoroute. Le réservoir de 45 litres permet de tabler sur des autonomies théoriques correctes, toujours supérieures à 550 km. Sur les parcours extra-urbains à basse vitesse, l’autonomie peut même approcher les 1 400 km avec un plein d’essence.

BYD Atto 2 : les consommations réelles

Parcours Consommation et autonomie théorique Cyclisme mixte urbain-extra-urbain



5,8 l/100 km (17,2 km/l)

774 km d'autonomie théorique Autoroute 8,1 l/100 km (12,3 km/l)

553 km d'autonomie théorique Conduite économique 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1 404 km d'autonomie théorique Moyenne réelle 4,15 l/100 km (24,10 km/l) Ordinateur de bord 4,1 l/100 km À la pompe 4,2 l/100 km Autonomie électrique à la sortie de Rome 96 km

BYD Atto 2 : la fiche technique

Énergie : hybride (essence, 1 498 cm³)

Puissance : 72 kW

Émissions de CO2 (WLTP) : 41 g/km

Masse à vide : 1 620 kg

Rapport puissance/poids à vide : 42,478 kW/t

Homologation : Euro 6E-BIS (Règlement UE 715/2007*2023/443EB)

BYD Atto 2 : combien coûte l’essence ?

Combien ça coûte ? Dépenses Dépenses réelles (Rome-Forlì) 32,48 euros

(27,62 euros d'essence + 4,86 euros d'électricité) Dépenses mensuelles (800 km par mois) 61,39 euros

(sans compter les frais d’électricité) Autonomie avec 20 euros 261 km

(sans compter les frais d’électricité) Autonomie avec un plein 1 084 km

BYD Atto 2 : que consomment ses concurrentes ?

Dans le classement des essais de consommation réelle, la BYD Atto 2 DM-i, avec ses 4,15 l/100 km, se place dans la première moitié du tableau, devant d’autres SUV compacts PHEV comme le Cupra Terramar VZ 1.5 e-HYBRID DSG 272 ch (4,30 l/100 km), le Honda CR-V e:PHEV 2.0l (4,90 l/100 km) et l’Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable Q4 (5,00 l/100 km), pour ne citer que les essais les plus récents.

BYD Atto 2 DM-i, bonne autonomie électrique Photo : BYD

Devant la BYD, on trouve en revanche le Skoda Kodiaq 1.5 TSI PHEV (3,60 l/100 km), le MG HS PHEV (3,50 l/100 km), le Geely Starray EM-i (3,45 l/100 km), le Jaecoo 7 Super Hybrid (3,45 l/100 km) et le Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid DSG (3,10 l/100 km).

BYD Atto 2 : ce que j’ai aimé, et ce que j’ai moins aimé

La voiture de cet essai est une BYD Atto 2 DM-i Boost, la version la plus puissante (212 ch) et dotée de la batterie la plus généreuse (18 kWh). Elle reçoit de série des jantes alliage de 17", un toit panoramique, des vitres arrière surteintées, des barres de toit, une peinture bleue, la climatisation automatique bizone, le siège conducteur à réglages électriques, le volant et les sièges avant chauffants, ainsi qu’une caméra à 360° et un écran tactile central de 12,8". Le tout pour un prix de 30 100 euros.

BYD Atto 2 DM-i, l'intérieur Photo : BYD

Un tarif vraiment intéressant au regard de la dotation riche, du bon agrément de conduite, de l’excellent confort de voyage et d’une capacité de chargement correcte pour 4,33 mètres de long.

Ce que j'apprécie Ce que je n'apprécie pas Faible consommation hors ville Caractères trop petits sur le tableau de bord Équipement complet Commandes de climatisation uniquement sur l'écran central Bon espace intérieur Indication d'autonomie peu fiable sur l'ordinateur de bord Excellent confort de conduite

Sur cette chinoise, j’ai apprécié la bonne habitabilité intérieure, même si elle ne s’accompagne pas d’un coffre aussi généreux (sans trappe pour les objets longs), ainsi que l’excellent confort de voyage. En revanche, l’absence d’affichage tête haute et de hayon électrique m’a semblé regrettable, tout comme certaines indications du combiné d’instrumentation, si petites qu’elles en deviennent presque illisibles, et l’indicateur d’autonomie, qui fournit des données trop variables pendant le trajet.